Μαρινάκης κατά Τσίπρα για F-35: Η εθνική ήττα που έβλεπε δεν ήρθε – Η Ελλάδα ισχυροποιείται

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με την Τουρκία και την πιθανή επιστροφή της στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Σύμφωνα με την αμερικανική ανακοίνωση, η Άγκυρα εξακολουθεί να μην πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα, γεγονός που προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει εξοπλιστικά προγράμματα άλλων χωρών, αλλά επικεντρώνεται στην ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ελλάδας.

«Πάγια τακτική μας είναι να μην σχολιάζουμε εξοπλιστικά προγράμματα άλλων χωρών, αλλά να φροντίζουμε να κάνουμε τα καλύτερα δυνατά ώστε να ισχυροποιούμε σε όλα τα επίπεδα τη χώρα μας. Όπως και κάνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Να σταλεί η ανακοίνωση στον ΣΥΡΙΖΑ 2 και στον κ. Τσίπρα»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ωστόσο, στράφηκε κατά του Αλέξη Τσίπρα, αναφερόμενος στις παλαιότερες δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων και τα εξοπλιστικά.

Ο κ. Μαρινάκης κάλεσε με αιχμηρό τρόπο να κοινοποιηθεί η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ «στον ΣΥΡΙΖΑ 2, την ΕΛ.ΑΣ., το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στα γραφεία του κυρίου Τσίπρα», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι είχε κάνει λόγο για «εθνική ήττα» με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από τα F-35 και τις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας.

«Μιλούσε για “εθνική ήττα” και είπε ότι δεν το είχαν πει ούτε οι εφημερίδες της Τουρκίας εκείνες τις ημέρες», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Έχει κάτι να απαντήσει ο κ. Τσίπρας;»

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο κ. Μαρινάκης διερωτήθηκε εάν ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάποια απάντηση μετά τη νεότερη εξέλιξη από τις ΗΠΑ.

«Έχει να πει κάτι ο κύριος Τσίπρας; Είναι καλά; Έχει κάτι να απαντήσει που έσπευσε να μιλήσει για εθνική ήττα;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η στρατηγική της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της χώρας σε διπλωματικό και αμυντικό επίπεδο, υποστηρίζοντας ότι επιλογές που πριν από το 2019 θεωρούνταν δύσκολες ή ανέφικτες έχουν πλέον υλοποιηθεί.

«Όσα μέχρι το 2019 ήταν όνειρα απατηλά, έγιναν πράξη»

«Δική μας δουλειά είναι μόνο να ισχυροποιούμε τη χώρα και όσα μέχρι το 2019 ήταν όνειρα απατηλά, πλέον έχουν γίνει και με το παραπάνω και θα συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική», τόνισε.

Καταλήγοντας, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι στο παρελθόν υπήρξαν προβλέψεις περί «εθνικών ηττών» που, όπως είπε, δεν επιβεβαιώθηκαν.

«Στείλτε το στον κύριο Τσίπρα και σε διάφορα μέσα ενημέρωσης που έχουν προεξοφλήσει πολλές εθνικές ήττες, οι οποίες είναι στο φαντασιακό τους», ανέφερε.