Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ έως 21 Νοεμβρίου

Ειδικότερα όπως ανακοινώνεται από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 20 Νοεμβρίουθα καταβληθούν 220.000ευρώ σε26.600δικαιούχουςγια παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).
- Από τις 17 Νοεμβρίου έως τις 21 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 000.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
- Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».