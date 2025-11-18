Ελλάδα: Ραγδαία γήρανση του πληθυσμού - Ένας στους τρεις πολίτες άνω των 65 το 2060
11:28 - 18 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Με ανησυχητικούς ρυθμούς αυξάνεται η γήρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα, καθώς οι προβολές δείχνουν ότι μέχρι το 2060 το 34% των κατοίκων θα έχει περάσει την ηλικία των 65 ετών.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν από το Υπουργείο Υγείας, σε ημερίδα που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης – Κιλκίς - Χαλκιδικής του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

Η αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μελίνα Δερμεντζοπούλου, τόνισε ότι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής,που στην Ελλάδα ανέρχεται σήμερα στα 81,1 έτη, συνοδεύεται από αυξημένη νοσηρότητα. «Μετά τα 65, τα δύο τρίτα του προσδόκιμου ζωής συνδέονται με την εμφάνιση κάποιου χρόνιου νοσήματος», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι περισσότερες παθήσεις σχετίζονται με τροποποιήσιμους παράγοντες, όπως το κάπνισμα, η κακή διατροφή και η έλλειψη άσκησης.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η υγιής γήρανση πρέπει να αποτελέσει κεντρική πολιτική προτεραιότητα, ενώ ενημέρωσε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βρίσκεται ήδη στη διαδικασία αναθεώρησης της στρατηγικής του για την περίοδο 2026–2030.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τόνισε, προωθεί πολιτικές που ενισχύουν την ασφάλεια και την ευημερία των ηλικιωμένων, μέσα από δράσεις για προσβάσιμες υποδομές, υγιεινή διατροφή, ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας, καθώς και προγράμματα που μειώνουν την κοινωνική απομόνωση. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη στήριξη δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ηλικιωμένων.

Η κ. Δερμεντζοπούλου επεσήμανε ότι η υγιής γήρανση πρέπει να ενταχθεί σε ένα πολυεπίπεδο και διεπιστημονικό μοντέλο πολιτικής, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, επαγγελματιών υγείας, συλλόγων ηλικιωμένων και φορέων της πολιτείας. «Απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση που θα μειώνει τις αποφευκτές ασθένειες και θα ενθαρρύνει έναν υγιεινό τρόπο ζωής σε όλα τα στάδια της ζωής», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, Πέτρος Λυμπερίδης, υπογράμμισε ότι οι φυσικοθεραπευτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της λειτουργικότητας και της αυτονομίας των ηλικιωμένων. Η πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης- Κιλκίς - Χαλκιδικής, Δήμητρα Ν. Φυτιλή, πρόσθεσε ότι η συνεργασία επιστημονικών και θεσμικών φορέων μπορεί να οδηγήσει σε παρεμβάσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο. «Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την κινητικότητα, την αυτονομία και την ποιότητα ζωής της τρίτης ηλικίας, με σεβασμό και κοινωνική ευθύνη», δήλωσε.

