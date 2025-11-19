Υπερπληρότητα στο 122,9% στις φυλακές: Βραχιολάκια το 2026 και «μπουλντόζες» στον Ασπρόπυργο

Μέσα στους πρώτους μήνες του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για το σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης κρατουμένων («βραχιολάκια»), σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε στη Βουλή ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννης Λαμπρόπουλος. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η εφαρμογή του μέτρου θα συμβάλει ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση των σωφρονιστικών καταστημάτων, τα οποία καταγράφουν σημαντική υπερπληρότητα.

Ο κ. Λαμπρόπουλος υπενθύμισε ότι η ηλεκτρονική επιτήρηση θεσμοθετήθηκε εκ νέου με τον νόμο 5187/2025, με πρόβλεψη για πανελλαδική εφαρμογή και χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους κρατουμένους. «Πιστεύουμε ότι στις αρχές του νέου έτους θα έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Το βραχιολάκι θα βοηθήσει πολύ, θα επιτρέψει την έξοδο υπόδικων και κρατουμένων με άδειες, δίνοντάς μας μεγάλη ανάσα», τόνισε.

Η συζήτηση στη Βουλή έγινε με αφορμή ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλου Ξανθόπουλου, ο οποίος παρουσίασε επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής. Σύμφωνα με αυτά, στις 3 Νοεμβρίου 2025 στα ελληνικά σωφρονιστικά καταστήματα κρατούνταν 13.237 άτομα, ενώ η συνολική χωρητικότητα ανέρχεται σε 10.763 θέσεις, δηλαδή υπέρβαση κατά 2.474 κρατουμένους και συνολική πληρότητα 122,9%. Ο κ. Ξανθόπουλος επισήμανε ότι μέσα σε δέκα μήνες ο αριθμός των κρατουμένων αυξήθηκε κατά 1.753 άτομα (+15,26%), ενώ σε ορισμένες φυλακές παρατηρούνται ακραίες συνθήκες, όπως στη Νέα Βόλου (246,2%), στην Τρίπολη (228,3%) και στην Κομοτηνή (210,4%).

Απαντώντας, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη σημείωσε ότι ο υπερπληθυσμός οφείλεται τόσο στην αυστηροποίηση των ποινών όσο και στις «μεγάλες επιτυχίες» της αστυνομίας. «Μέσα σε έναν χρόνο εξαρθρώθηκαν πάνω από 140 εγκληματικές οργανώσεις και συνελήφθησαν 700 άτομα που οδηγήθηκαν στις φυλακές», ανέφερε, ενώ πρόσθεσε ότι έχουν αυξηθεί και οι συλλήψεις διακινητών στα σύνορα.

Ο κ. Λαμπρόπουλος υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να υιοθετηθούν πολιτικές αποσυμφόρησης τύπου 2015–2019, οι οποίες «οδήγησαν στην αποφυλάκιση επικίνδυνων εγκληματιών που συνέχισαν τη δράση τους». Παράλληλα, παρουσίασε βελτιωμένα στοιχεία για τα αγροτικά καταστήματα κράτησης, όπου η πληρότητα έχει ανέβει στο 80%-90%, από περίπου 50% τα προηγούμενα χρόνια.

Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται και η κατάθεση νομοσχεδίου για την επανεισαγωγή της κοινωφελούς εργασίας στον σωφρονιστικό κώδικα, ενώ οι παρεμβάσεις στην απονομή της δικαιοσύνης έχουν συμβάλλει στη μείωση των υπόδικων.

Μεταφορά φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο

Ο υφυπουργός ανακοίνωσε επίσης την πρόοδο των σχεδίων για τη δημιουργία νέων σωφρονιστικών δομών. Η κυβέρνηση προχωρά σε πρόγραμμα κατασκευής οκτώ νέων φυλακών έως το 2030, με παρεμβάσεις και σε υφιστάμενες μονάδες.

Για τη μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο, σημείωσε ότι «το έργο βρίσκεται σε πολύ καλό στάδιο» και ότι μέσα στο 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες. Νέες υποδομές σχεδιάζονται επίσης στη Μεγαλόπολη και λύσεις εξετάζονται για τα προβλήματα της φυλακής νέων Βόλου.