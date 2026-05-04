Φονική συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας – Έντεκα συλλήψεις μετά τον θάνατο δύο κρατουμένων

Έντεκα άτομα συνελήφθησαν για τη θανατηφόρα συμπλοκή που σημειώθηκε χθες το απόγευμα (3/4) στις φυλακές Νιγρίτας στις Σέρρες, περιστατικό που είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο κρατουμένων.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, υπήκοοι Γεωργίας και Αλβανίας, οι οποίοι φέρονται να είχαν καθοριστικό ρόλο στη συμπλοκή. Οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούνται για εμπλοκή στο ίδιο επεισόδιο, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο επιχείρησης της ΕΛΑΣ μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα, με τις αρχές να εξετάζουν περαιτέρω τις συνθήκες του περιστατικού.

Σημειώνεται πως το επεισόδιο εκτυλίχθηκε περίπου στις 16:00, κατά τη διάρκεια προαυλισμού σε διάδρομο κοντά στα πειθαρχικά κελιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τέσσερις κρατούμενοι από το κελί 9 βγήκαν έξω, έσπασαν τα λουκέτα των κελιών 4 και 8 και στη συνέχεια μαζί με άλλους επιτέθηκαν με αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα σε κρατούμενους του κελιού 6.

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Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους ένας 46χρονος υπήκοος Αλγερίας και ένας 43χρονος Ιρακινός. Ο πρώτος υπέκυψε μέσα στο κελί του, ενώ ο δεύτερος κατέληξε κατά τη μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων, με τη συμμετοχή άνω των δέκα ατόμων. Το προσωπικό των φυλακών παρενέβη για να διαχωρίσει τους εμπλεκόμενους και να παράσχει βοήθεια, χωρίς ωστόσο να αποτραπεί το θανατηφόρο αποτέλεσμα.

Παράλληλα, έχει διαταχθεί πειθαρχική έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες οι κρατούμενοι απέκτησαν τα αιχμηρά αντικείμενα και κατάφεραν να παραβιάσουν τα λουκέτα των κελιών.

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