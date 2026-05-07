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Χρυσοχοΐδης: Το σχέδιο «Κόμβος» θα βοηθήσει τους πολίτες να κινούνται ταχύτερα και με άνεση
Πολιτική
12:32 - 07 Μάι 2026

Χρυσοχοΐδης: Το σχέδιο «Κόμβος» θα βοηθήσει τους πολίτες να κινούνται ταχύτερα και με άνεση

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τοποθετήθηκε σήμερα (7/5) σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε για την κατάσταση που επικρατεί στις ελληνικές φυλακές και για τα μέτρα που ετοιμάζει η κυβέρνηση επ' αυτού. 

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην κατάσταση που επικρατεί στις ελληνικές φυλακές. Όπως είπε:

«Οι φυλακές έχουν υπερπληθυσμό αυτή τη στιγμή και ο υπερπληθυσμός οφείλεται ότι άλλαξε η νομοθεσία και υπάρχουν ποινές και έχουμε περισσότερους έγκλειστους. Ωστόσο, οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα εδώ και λίγους μήνες για να φτιάξουμε 5 φυλακές και άλλες 2 λίγο αργότερα. Δεν είναι μόνο ότι μας λείπουν αρκετές είναι και το ότι οι υποδομές είναι πολύ παλιές και οι συνθήκες δεν είναι καλές. Άρα, μέσα σε αυτή την κατάσταση υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί αλλοδαποί, άνθρωποι δύσκολοι στη διαχείρισή τους, άνθρωποι οι οποίοι έχουν άλλες αντιλήψεις, αντιλαμβάνονται και σέβονται τη ζωή με ένα διαφορετικό τρόπο απ’ ότι οι υπόλοιποι. Υπάρχουν εξεγέρσεις και δυστυχώς υπάρχουν και τέτοια προβλήματα. Γίνεται τεράστια προσπάθεια από την αρμόδια γενική γραμματεία να υπάρχει ασφάλεια στις φυλακές και η ασφάλεια αφορά πρώτα τη ζωή των κρατουμένων και στη συνέχεια και τους υπαλλήλους που εργάζονται στις φυλακές».

Αναφερόμενος στους οικισμούς Ρομά τώρα, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε:

«Η κατάσταση στην Ηλεία, την Αχαΐα, το Μεσολόγγι, τη Θήβα, την Κόρινθο, αλλά και σε πολλές περιοχές της Αττικής, έχει βελτιωθεί χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν εξαλειφθεί τα προβλήματα. Στην Ηλεία έχει σταλεί μια ομάδα με 25 άτομα οι οποίοι έχουν ως αποκλειστική αποστολή την φύλαξη, τις περιπολίες και την ασφάλεια στην περιοχή που υπάρχουν αυτοί οι οικισμοί. Άρα, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Εδώ και 6 μήνες εφαρμόζουμε αυτή την νέα πολιτική των ομάδων πρόληψης και διαμεσολάβησης μέσα στους οικισμούς των Ρομά και τα πράγματα κάθε μέρα θα γίνονται καλύτερα».

Όσον αφορά την μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού, ο κ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε ότι:

«Το project αυτό είναι πολύ μεγάλο, θηριώδες. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση, -όλα αυτά- έχουν τελειώσει. Η φυλακή αυτή θα μεταφερθεί πλέον στον Ασπρόπυργο και ελπίζω μέχρι τέλος του χρόνου να υπάρχει ο ανάδοχος που θα αναλάβει να κατασκευάσει το έργο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Επίσης, έχουμε καινούργιες φυλακές στο Φιλιάτι Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στην Κοζάνη, στην Μεγαλόπολη, στην Χαλκίδα. Ένα καινούργιο κατάστημα προστίθεται στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής και τα δύο καταστήματα που αφορούν τους ανήλικους στην Κασσαβέτεια».

Παράλληλα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε και στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο «Κόμβος».

«Κόμβος» είναι η ονομασία του σχεδίου το οποίο έχει αποφασίσει η Ελληνική Αστυνομία, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Γενική Αστυνομική διεύθυνση Αττικής προκειμένου να μπορέσουμε χρησιμοποιώντας προσωπικό, μέσα και τεχνολογία να βοηθήσουμε σημαντικά τους πολίτες της Αττικής να κυκλοφορούν στους δρόμους με μεγαλύτερη κατά το δυνατόν ταχύτητα και άνεση και λιγότερο κόπο. Θαύματα δεν υποσχόμαστε, αλλά ένα πρώτο δείγμα αυτού του προγράμματος εφαρμόζεται ήδη σε κεντρικούς δρόμους. Μιλάμε για 150 αστυνομικούς, 70 από αυτούς θα είναι με δίκυκλα και οι υπόλοιποι θα είναι σταθεροί σε διάφορα σημεία. Η καρδιά αυτού του συστήματος βρίσκεται σε ένα κέντρο επιχειρησιακό το οποίο αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται, το λεγόμενο ΘΕΠΕΚ. Στο κέντρο αυτό θα συσσωρεύεται πληροφορία από 24 πηγές δεδομένων και μέσα από εκεί θα δίνονται οι εναλλακτικές λύσεις που θα προτείνονται σε όλους τους οδηγούς, έτσι ώστε οι επίγειοι αστυνομικοί που θα είναι είτε σταθεροί είτε θα κινούνται με τα δίκυκλα θα δίνουν οδηγίες και θα κατευθύνουν την κυκλοφορία εκεί που τα δεδομένα με τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγούν σε συγκεκριμένες αποφάσεις την στιγμή εκείνη ζωντανά για να πάρει η κυκλοφορία μεγαλύτερη ταχύτητα. Θα υπάρχουν και ιπτάμενα μέσα, πολλά drones τα οποία θα πετούν πάνω από το Λεκανοπέδιο και αυτά ανάλογα με τα δεδομένα θα κατευθύνουν την κυκλοφορία. Τέλος Μαΐου θα υπάρξει πλήρης ανάπτυξη του σχεδίου- δηλαδή ολοκληρωμένο επιχειρησιακό κέντρο, με τεχνητή νοημοσύνη με 24 πηγές δεδομένων που θα αντλούνται από διάφορες κατευθύνσεις».

Κλείνοντας, ερωτηθείς αν εμμένει στην άποψή του ότι θα έπρεπε τα ηλεκτρικά πατίνια να απαγορευτούν , ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι:

«Εξέφρασα μια προσωπική άποψη, ωστόσο πρέπει να δούμε ποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από τη χρήση των πατινιών και να τα βελτιώσουμε, γιατί από την άλλη πλευρά είναι κι ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο και τα φιλικά προς το περιβάλλον μέσα και στην πόλη πρέπει να τα ενισχύουμε. Αυτή τη στιγμή μια ομάδα επεξεργάζεται προτάσεις μαζί με τους συγκοινωνιολόγους και λαμβάνοντας υπόψιν και την ευρωπαϊκή εμπειρία έτσι ώστε όλη αυτή η διαχείριση του θέματος πατίνι να είναι ασφαλής. Ελπίζω σύντομα μαζί με τον συναρμόδιο υπουργό, κ. Κυρανάκη, να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο σχετικά με τα ηλεκτρικά πατίνια».

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