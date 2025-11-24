Σέρρες και Φθιώτιδα: Δύο συλλήψεις για παράνομη μετακίνηση αιγοπροβάτων

Δύο περιστατικά παράνομης μετακίνησης αιγοπροβάτων οδήγησαν σε συλλήψεις σε Σέρρες και Φθιώτιδα, έπειτα από στοχευμένους ελέγχους που διεξάγουν από κοινού το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και η Ελληνική Αστυνομία.

Στις 21 Νοεμβρίου 2025, στο Χρυσό του Δήμου Εμμανουήλ Παππά στις Σέρρες, συνελήφθη μια ημεδαπή, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε μετακινήσει 30 αιγοπρόβατα εκτός των περιφραγμένων εγκαταστάσεών της, παραβιάζοντας απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που απαγορεύει τέτοιες ενέργειες.

Την ίδια ημέρα, στον Σταυρό Φθιώτιδας, αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λαμίας και της ΤΑΔ Λαμίας συνέλαβαν άλλη ημεδαπή, η οποία είχε βγάλει περίπου 30 αιγοπρόβατα εκτός των σταβλικών εγκαταστάσεών της, παραβαίνοντας διατάξεις του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα και του Ν. 4235/2014. Η συλληφθείσα αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες αργότερα, κατόπιν εντολής της αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Λαμίας.