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Μνημόνιο Συνεργασίας Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για ασφαλή διαχείριση δημόσιων δεδομένων
Ειδήσεις
16:56 - 26 Νοε 2025

Μνημόνιο Συνεργασίας Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για ασφαλή διαχείριση δημόσιων δεδομένων

Reporter.gr Newsroom
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Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπογράφηκε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Διευθυντής του ΕΚΤ, Δρ Κυριάκος Τολιάς, και η Γενική Διευθύντρια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ελένη Γκλιάτα, παρουσία του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστου Δερμεντζόπουλου και της Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλικής Λαζαράκου.

Η συνεργασία μεταξύ του ΕΚΤ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποτελεί μια στρατηγική σύμπραξη με υψηλή προστιθέμενη αξία, καθώς συνδυάζει τον θεσμικό ρόλο και την τεχνογνωσία του ΕΚΤ στην τεκμηρίωση περιεχομένου και στη διαχείριση, ανωνυμοποίηση και αξιοποίηση δημόσιων δεδομένων, με τον κρίσιμο εποπτικό και ρυθμιστικό ρόλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία διαχειρίζεται μεγάλο όγκο σημαντικών δεδομένων.

Μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τη διερεύνηση βέλτιστων πρακτικών και τη διαμόρφωση και διάθεση στατιστικών στοιχείων και δεικτών, η συνεργασία αυτή ενισχύει τη διαφάνεια, την ασφάλεια και τη σύγχρονη διακυβέρνηση των δεδομένων, συμβάλλοντας στην προστασία και αξιοποίηση κρίσιμων δεδομένων και ευρύτερα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, χαρακτήρισε τη συνεργασία του ΕΚΤ με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως μια σημαντική θεσμική συμμαχία που ενισχύει την ασφαλή και αποτελεσματική αξιοποίηση των δημόσιων δεδομένων, προάγοντας τη διαφάνεια, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Τόνισε ότι η συνεργασία αυτή αποτελεί παράδειγμα στρατηγικής συνέργειας που υποστηρίζει την ανάπτυξη ψηφιακών πολιτικών και την εμπιστοσύνη των πολιτών και των φορέων στη διαχείριση των δημόσιων δεδομένων.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου επισήμανε ότι η συνεργασία με το ΕΚΤ ενισχύει τις δυνατότητες εποπτείας και ανάλυσης κρίσιμων πληροφοριών, προάγει τη διαφάνεια και την ασφάλεια των δεδομένων και υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δημιουργώντας παράλληλα πρόσθετη αξία για το δημόσιο και τους επενδυτές.

Ο Διευθυντής του ΕΚΤ, Δρ Κυριάκος Τολιάς, αναφέρθηκε στην εποικοδομητική συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπογραμμίζοντας τη σταθερή στήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις πρωτοβουλίες του ΕΚΤ για τη διακυβέρνηση και την ασφαλή αξιοποίηση των δημόσιων δεδομένων. Τόνισε ότι η συνεργασία επιτρέπει την ανάπτυξη πρότυπης διαδικασίας ανωνυμοποίησης δεδομένων, έτσι ώστε να καταστούν ανοικτά, προσβάσιμα και αξιοποιήσιμα από μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης. Στόχος είναι η ασφαλής διάθεση και ανταλλαγή δεδομένων υψηλής αξίας για έρευνα και χάραξη πολιτικών, με ισορροπία ανάμεσα στην προστασία και τη χρηστικότητα των δεδομένων.

Η Γενική Διευθύντρια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ελένη Γκλιάτα, αναφέρθηκε στη σημασία της προστασίας και της αξιοποίησης των δεδομένων που συγκεντρώνει και διαχειρίζεται η Επιτροπή.

Υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών για τη διακυβέρνηση των δημόσιων δεδομένων

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, το ΕΚΤ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα συνεργαστούν στενά για την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών διαχείρισης, ανωνυμοποίησης και αξιοποίησης δημόσιων δεδομένων, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της αποτελεσματικής εποπτείας και της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων.

Η συνεργασία περιλαμβάνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, την από κοινού διερεύνηση προτύπων και διαδικασιών για την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων, καθώς και την παραγωγή στατιστικών στοιχείων και δεικτών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πιλοτική εφαρμογή μεθόδων προστασίας ανωνυμίας σε δεδομένα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού που υλοποιούν οι δύο φορείς.

Παράλληλα, θα υλοποιηθούν πρωτοβουλίες τεχνικής συνεργασίας και κατάρτισης μεταξύ των ομάδων των δύο φορέων, με έμφαση στη χρήση προηγμένων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, Τεχνητής Νοημοσύνης και στατιστικής μοντελοποίησης, με στόχο την παραγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων που ενισχύουν τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και υποστηρίζουν το ευρύτερο οικοσύστημα ψηφιακής διακυβέρνησης της χώρας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΤ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενισχύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, προάγοντας σύγχρονες πρακτικές διακυβέρνησης δημόσιων δεδομένων με ισορροπία ανάμεσα στην προστασία και τη χρηστικότητα των δεδομένων.

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