ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη - ΕΛΕΤΑΕΝ

Βασικοί άξονες συνεργασίας
Το Μνημόνιο προβλέπει στενότερη συνεργασία των δύο Ενώσεων σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αφορούν την αιολική ενέργεια και γενικά τις ανανεώσιμες πηγές, με ενδεικτικά πεδία:
- ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας για νέες και προηγμένες τεχνολογίες χερσαίων και υπεράκτιων αιολικών πάρκων,
- προώθηση καινοτόμων λύσεων και επενδυτικών προσεγγίσεων,
- κοινές δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενημέρωσης,
- αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης γύρω από την αιολική ενέργεια,
- διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των έργων και τη μεγιστοποίηση των οφελών για τις τοπικές κοινωνίες,
- ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στις αντίστοιχες ΑΟΖ των δύο χωρών,
- ενίσχυση και επέκταση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων.
Η υπογραφή του Μνημονίου επιβεβαιώνει τη σταθερή παρουσία της ΕΛΕΤΑΕΝ στον ευρωπαϊκό διάλογο για την αιολική ενέργεια και την ενεργειακή μετάβαση, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών ενώσεων του κλάδου.
Σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη επιδιώκει μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία, ισχυρότερα δίκτυα και ταχύτερη ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών, η συνεργασία των δύο Ενώσεων μπορεί να συμβάλει θετικά στην ανταλλαγή εμπειρίας και στην προώθηση κοινών στόχων.