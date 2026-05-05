Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η δημόσια πρόταση της Prodea για το ΚΟΔ 2021

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την προαιρετική δημόσια πρόταση της Prodea Investments, δίνοντας το «πράσινο φως» για την υλοποίησή της προς τους ομολογιούχους του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) του 2021, μετά την έγκριση του σχετικού πληροφοριακού δελτίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1090η/5.5.2026 συνεδρίασή του ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρείας "ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ" προς τους ομολογιούχους (κατόχους ομολογιών του ΚΟΔ 2021) της εταιρείας, για την απόκτηση έως 50.000 ομολογιών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 16,667% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου ομολογιών του ΚΟΔ 2021, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 και τις λοιπές αναλογικά εφαρμοζόμενες διατάξεις του ν. 3461/2006».