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Μνημόνιο συνεργασίας ΕΛΑΣ και ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων
Ειδήσεις
21:42 - 09 Δεκ 2025

Μνημόνιο συνεργασίας ΕΛΑΣ και ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων

Reporter.gr Newsroom
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Υπογράφηκε σήμερα (Τρίτη, 9/12) στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού, της τεχνογνωσίας και της εκπαίδευσης κατά τη διερεύνηση περιστατικών σε αέρα και σιδηρόδρομο.

Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Δημήτριος Μάλλιος και η αναπληρώτρια πρόεδρος (και προέδρος του σιδηροδρομικού τομέα) του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., Σοφία Σωτηροπούλου.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση: «Το μνημόνιο εστιάζει στη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας κατά τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων, την ταχύτερη μεταφορά τεχνογνωσίας και αμοιβαία παροχή υπηρεσιών και μέσων στο πλαίσιο της διερεύνησής τους, καθώς και στη διαρκή εκπαίδευση, ενημέρωση και συμμετοχή σε ασκήσεις, του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, με αντικείμενο τη διαχείριση ατυχημάτων».

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο γενικός διευθυντής Επιτελικού Συντονισμού, ο διευθυντής Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, η διευθύντρια Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης και αξιωματικοί υπηρεσιών που σχετίζονται με το αντικείμενο του μνημονίου.

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