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ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα σημερινά πρακτικά κατάθεσης Ξυλούρη παραπέμπονται στον εισαγγελέα
Ειδήσεις
19:42 - 11 Δεκ 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα σημερινά πρακτικά κατάθεσης Ξυλούρη παραπέμπονται στον εισαγγελέα

Reporter.gr Newsroom
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Με ονομαστική ψηφοφορία, και έπειτα από αίτημα της βουλευτού Ζωής Κωνσταντοπούλου, η Βουλή ενέκρινε την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για αποστολή των σημερινών πρακτικών της κατάθεσης του Γιώργου Ξυλούρη στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να διερευνηθεί αν τελέστηκαν τυχόν αξιόποινες πράξεις κατά τη διάρκεια της κατάθεσης.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επικράτηση της κυβερνητικής πρότασης έναντι της άλλης πρότασης, που προέβλεπε σύλληψη και αυτόφωρη παραπομπή του κ. Ξυλούρη, η οποία απορρίφθηκε.

Την ίδια ώρα, η Εξεταστική Επιτροπή συνεχίζει τις εργασίες της, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στην ενδεχόμενη παράταση των εργασιών της. Παράλληλα, σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, αναμένεται να τεθεί είτε σήμερα είτε στο άμεσο μέλλον το ζήτημα της παραπομπής της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, λόγω των συχνών διακοπών που επέφερε κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του κ. Ξυλούρη, όπως επισήμανε ο βουλευτής Νικολακόπουλος.

Η παραπομπή των πρακτικών στον εισαγγελέα αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την διερεύνηση τυχόν παρατυπιών ή αξιόποινων ενεργειών στο πλαίσιο της κατάθεσης, ενώ η παράλληλη συζήτηση για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας προσθέτει νέα πτυχή στις συνεχιζόμενες πολιτικές αντιπαραθέσεις εντός της εξεταστικής διαδικασίας.

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