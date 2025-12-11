Ξυλούρης (Φραπές): Από το «θα τρέχουν πολλοί» στο «δικαίωμα της σιωπής»

Ο Γιώργος Ξυλούρης (Φραπές) προσήλθε το πρωί της Πέμπτης (11/12) στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αλλά παρότι τις προηγούμενες ημέρες έλεγε πως «θα τα πει όλα», τελικά έκανε μία γενική τοποθέτηση και επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Πράγματι, καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασής του, δεν απάντησε παρά σε λίγες μόνον ερωτήσεις, ενώ η ένταση χτύπησε πολλές φορές «κόκκινο».

«Ξεφτιλίζομαι περισσότερο και από τον κάθε εγκληματία… βιώνω εξευτελισμό και ρετσινιά που δεν θα φύγει ποτέ από πάνω μου» ήταν η φράση με την οποία επέλεξε να τοποθετηθεί ο Γιώργος Ξυλούρης, κατά την έναρξη της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ακολούθως, πρόσθεσε ότι «θα αποδειχθεί στο μέλλον ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα» και κατέστησε σαφές πως δεν προτίθεται να απαντήσει σε ερωτήσεις. Ο Ξυλούρης υποστήριξε ότι έχει στοχοποιηθεί άδικα και ότι η δημόσια έκθεσή του τον έχει οδηγήσει σε προσωπικό και οικογενειακό αδιέξοδο.

Κλείνοντας, όμως, είπε πως δεν θα απαντήσει σε ερωτήσεις: «Δεν μπορώ να απαντήσω για κάτι που δεν γνωρίζω. Θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και δεν θα απαντήσω σε κανένα ερώτημα, είναι θέμα τιμής της δικής μου και της οικογένειάς μου».

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Μετρημένες απαντήσεις, παρά τις επίμονες ερωτήσεις

Όταν ξεκίνησαν οι ερωτήσεις, ο κ. Ξυλούρης επέμεινε και αρνήθηκε να απαντήσει. Για παράδειγμα, ρωτήθηκε για το αν είναι κουμπάρος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή αν γνωρίζει τις κατηγορίες για παράνομες επιδοτήσεις, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει.

Τη σιωπή του «έσπασε» λίγες μόνον φορές, σε ερωτήσεις που έκρινε ότι δεν είχαν άμεση σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την οποία δεν σταμάτησε να επαναλαμβάνει πως θα απαντήσει «εκεί που πρέπει», εννοώντας την Εισαγγελία.

Μάλιστα, σε προτροπή του προέδρου της Εξεταστικής, κ. Νικολακόπουλου, να απαντήσει σε όσες ερωτήσεις κρίνει πως μέσω της όποιας απάντησής του δεν θα «αυτό-ενοχοποιηθεί», ο μάρτυρας, επιχειρώντας να εξηγήσει την άρνησή του, είπε: «Ένας ρωτά, δέκα σφήνες γίνονται. Εδώ είναι μία ειρωνεία».

Οι… «σφήνες» αφορούν, προφανώς, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μέχρι στιγμής έχει διακόψει αρκετές φορές την ομαλή ροή της διαδικασίας, παρεμβαίνοντας, είτε για να ζητήσει κάποια διευκρίνιση, είτε για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της ή για να προτρέψει τον μάρτυρα να ανοίξει το μικρόφωνό του. Σημειώνεται πως δεν έχει έρθει ακόμη η σειρά της Πλεύσης Ελευθερίας να θέσει ερωτήσεις.

Μερικές, πάντως, από τις λίγες φορές που ο κ. Ξυλούρης απάντησε σε ερωτήσεις ήταν κατά την εξέτασή του από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη. Ο κ. Κόκκαλης τον ρώτησε πόσα ζώα δηλώνει και ο μάρτυρας απάντησε ότι δηλώνει 1800 ζώα. Είπε, μάλιστα, πως από το 2004 δηλώνει τον ίδιο αριθμό ζώων περίπου, «με 100 πάνω κι 100 κάτω», αναλόγως τη χρονιά. Η έδρα της μονάδας του είναι, όπως είπε, στο χωριό Στέρνες, το οποίο – όπως συμπλήρωσε – έχει πάνω από 500 κατοίκους και ζωικό κεφάλαιο άνω των 50.000 ζώων, με τον κ. Κόκκαλη να παρεμβαίνει και να σημειώνει ότι για την ακρίβεια το ζωικό κεφάλαιο υπερβαίνει τα 70.000 ζώα.

Κακές σχέσεις με Αυγενάκη - Ανύπαρκτες με Ζερβό

Σε ερώτηση του κ. Κόκκαλη σχετικά με το εάν ο Λευτέρης Αυγενάκης «έβαλε» τον κ. Ξυλούρη να καταθέσει μήνυση κατά της Παρασκευής Τυχεροπούλου, ο μάρτυρας απάντησε:

«Δεν θέλω να αφήνω σκιές για ανθρώπους με τους οποίους δεν έχω αγαθές σχέσεις… έδειξα τα χαρτιά [που αφορούσαν την κα Τυχεροπούλου] και μου είπε “να τα δουν οι νομικοί του υπουργείου και να γνωμοδοτήσουν και να μεριμνήσουν” κι έφυγα. Πήγα σ’ έναν δικηγόρο και έκανα τη μήνυση. Εγώ του τα ’δειξα, τα διάβασε, μου είπε να τα δουν οι νομικοί… εγώ τα πήρα και έφυγα».

Τέλος, όσον αφορά τον κ. Ζερβό, ο Γιώργος Ξυλούρης συνέχισε να ισχυρίζεται ότι δεν είχαν καμία σχέση.

«Με το Ζερβό δεν μιλούμε κι αν μ’ ακούει να βγει στο τέλος να πει», είπε χαρακτηριστικά, ενώ σχετικά με την καταγεγραμμένη συνομιλία η οποία έγινε από το κινητό του κ. Ξυλούρη, ο ίδιος απάντησε: «Άλλος εμίλησε από το κινητό μου, δεν είμαι εγώ. Εγώ δεν μιλούμαι μ’ αυτόν (…) Είμαστε μια παρέα, μου λέει [κάποιος] “να μου δώσεις το κινητό σου να πάρω τηλέφωνο”, βγήκε έξω και πήρε. Πού να ξέρει ότι εγώ δεν μιλούμαι [με τον Ζερβό];»

Κατηγορίες για ενοχοποίηση

Η εισηγήτρια του ΚΚΕ, κα Μανωλάκου, ρώτησε τον μάρτυρα εάν έχει επιστραφεί κάποιο ποσό από τις 800.000 ευρώ που συνολικά έλαβε η οικογένειά του σε επιδοτήσεις, με τον ίδιο να απαντά: «Κυρία Μανωλάκου, καταρχήν έχετε κάποιο έγγραφο για τα 800 χιλιάρικα που αναφέρατε; Γιατί, αν και εγώ δεν είμαι νομικός – υπάρχουν πολλοί νομικοί εδώ πέρα – εσείς με ενοχοποιείται με αυτά που λέτε. Κι εγώ έχω το δικαίωμα σιωπής».

Σχετικά με το αν ο κ. Ξυλούρης έχει καταθέσει ψευδείς δηλώσεις ή έχει αποπειραθεί να διαγράψει πρόστιμα που του είχαν επιβληθεί, ο μάρτυρας απάντησε: «Όποιος ξέρει αυτό το θέμα να βγει να το πει τώρα δημοσίως στον εισαγγελέα και να το καταγγείλει» και σημείωσε πως υπάρχουν προσφυγές σε διοικητικά δικαστήρια, αλλά όχι για το ζωικό κεφάλαιο.

«Έχω όνομα, είμαι βαπτισμένος Χριστιανός Ορθόδοξος»

Ο εισηγητής της Νέας Αριστεράς ρώτησε τον κ. Ξυλούρη εάν έχει κληθεί από την ελληνική δικαιοσύνη να καταθέσει ως ύποπτος, προκειμένου να καταλήξει πως εάν πράγματι θεωρείται ύποπτος, μόνον τότε μπορεί να επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής. Ρωτώντας τον, λοιπόν, ποιος τον ενημέρωσε για την νομική πλευρά του ζητήματος και ποιος έφτιαξε το υπόμνημα τον οποίο κατέθεσε στην Εξεταστική, ο μάρτυρας απάντησε ειρωνικά: «Ένας ταξιτζής μου το έφτιαξε το υπόμνημα».

Ακολούθησε ένταση, με τον πρόεδρο της Επιτροπής να καλεί τον κ. Ξυλούρη να μην απαντά ειρωνικά και την κα Κωνσταντοπούλου να φωνάζει, κάνοντας λόγο για «ομερτά» και κατηγορώντας τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, για συγκάλυψη. Ο κ. Ξυλούρης, δε, δεν σταμάτησε να επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς του περί «λασπολογίας από τα Μέσα», φωνάζοντας στους βουλευτές πως τον έχουν ήδη καταδικάσει και ζητώντας να του δώσουν να διαβάσει τη δικογραφία. Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η αντίδρασή του όταν ακούστηκε το προσωνύμιό του «Φραπές», με τον ίδιο να επαναλαμβάνει πως δεν ανέχεται να τον αποκαλούν έτσι, πως «έχει όνομα» και «είναι βαπτισμένος Χριστιανός Ορθόδοξος».

«Εγώ δεν παίζω τζόκερ»

Η συζήτηση έφτασε και στα τυχερά παιχνίδια, στα οποία διάφοροι εμπλεκόμενοι με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται πως έχουν παρελθόν. Ο κ. Ξυλούρης δήλωσε κατηγορηματικά: «Εγώ δεν παίζω τζόκερ» και ακολούθησε ο εξής σύντομος διάλογος με τον κ. Ηλιόπουλο

Ηλιόπουλος: Με αυτά που έχουμε ακούσει στην Επιτροπή, οριακά θα σας ζητούσα πέντε αριθμούς, δεν ξέρεις ποτέ.

Ξυλούρης: Και να τς είχα, θα τς έδινα σ’ εσένα;

Ηλιόπουλος: Σωστό και αυτό, αυτό σας το δίνω.

Η ένταση στο «κόκκινο» με τη Ζ. Κωνσταντοπούλου

Το ήδη τεταμένο κλίμα δυναμιτίστηκε με την εξέταση του μάρτυρα από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία τον κατηγόρησε για «μαφία» και «ομερτά», ενώ εξαπέλυσε κατηγορίες και εις βάρος του προεδρείου της Επιτροπής πως επιχειρούν να προστατεύσουν και να καλύψουν τον μάρτυρα.

Πάντως, πέρα από μερικές «κορώνες» και από τις δύο πλευρές, ο μάρτυρας συνέχισε να μην απαντάσει στις περισσότερες ερωτήσεις, επικαλούμενος το δικαίωμά του στη σιωπή.

Διαβάστε αναλυτικά για την εξέταση του από την κα Κωνσταντοπούλου εδώ.

Ο κ. Ξυλούρης, δε, είπε πως θα προτιμούσε να κληθεί δέκα μέρες αργότερα, για να έχουν προλάβει να προσέλθουν κι άλλοι μάρτυρες στην Εξεταστική, γεγονός που δημιούργησε νέα ερωτηματικά σχετικά με το τι θα μπορούσε να προκύψει εάν παρουσιαζόταν αργότερα. Στην ερώτηση, πάντως, της κας Κωνσταντοπούλου σχετικά με το εάν θα ήταν διατεθειμένος να πάει ξανά στην Εξεταστική μετά από μερικές ημέρες και αφού θα είχε διαβάσει τη δκογραφία, ο μάρτυρας αρνήθηκε να απαντήσει.

Λαζαρίδης κατά Κωνσταντοπούλου για σεξιστική επίθεση

Λίγο αργότερα η ένταση χτύπησε για μία ακόμη φορά «κόκκινο», όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου απευθύνθηκε απαξιωτικά στην προεδρεύουσα, βουλευτή της πλειοψηφίας, κ. Συρεγγέλα, η οποία προσπαθούσε να σταματήσει τις παρεμβάσεις της, λέγοντας της «προσέξτε μην σκίσετε κανένα καλσόν».

Έντονα αντέδρασε ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για σεξισμό και κάλεσε τους βουλευτές των υπόλοιπων κομμάτων να συνταχθούν στο πλευρό της κας Συρεγγέλα, καταδικάζοντας την «επίθεση» της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατά Ξυλούρη και ΝΔ

Οι συνεχείς επικλήσεις του κ. Ξυλούρη στο δικαίωμά του να σιωπήσει προκάλεσαν, όπως ήταν αναμενόμενο, την αντίδραση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με στελέχη του ΠΑΣΟΚ να υπογραμμίζουν ότι «ένας πό τους πιο κρίσιμους μάρτυρες στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επέλεξε σήμερα σε αγαστή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία να μην απαντήσει στις ερωτήσεις (...) την ώρα που όχι μόνο οι αγρότες σε όλη την χώρα, αλλά και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας ζητούν απαντήσεις».

Επικρίνοντας, παράλληλα, την στάση του Μακάριου Λαζαρίδη, οι ίδιες πηγές ανέφεραν: «Ο κ. Ξυλούρης βρήκε έναν άξιο σύμμαχο στην προσπάθειά του να μην καταθέσει και να διατηρήσει την σιωπή του, τον εισηγητή της πλειοψηφίας ο οποίος επέμενε με πάθος ότι ο κ. Ξυλούρης έχει καταστεί ύποπτος και δεν μπορεί να καταθέσει!»

Η Χαριλάου Τρικούπη χαρακτήρισε, μάλιστα, τον κ. Λαζαρίδη ως «συνήγορο υπεράσπισης» του μάρτυρα, ο οποίος - όπως ο ίδιος διαβεβαίωσε - δεν έχει κληθεί ακόμη από τη Δικαιοσύνη ως ύποπτος και σημείωσε ότι όσα είπε εισηγητής της ΝΔ «είναι νομικά ανυπόστατα, εσφαλμένα και παραπειστικά», τονίζοντας πως ο μάρτυρας είχε την υποχρέωση να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις.

Οι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ κατέληξαν, δε, πως «ο κ. Ξυλούρης επέλεξε τη σιωπή για να μη αποκαλύψει από που αντλεί την δύναμη να επηρεάζει, να απειλεί και να παρεμβαίνει στον ΟΠΕΚΠΕ προκειμένου να εξυπηρετήσει προσωπικά του συμφέροντα. Επέλεξε την σιωπή για να μην αποκαλύψει ποια είναι η πραγματική του σχέση με κορυφαία στελέχη της Ν.Δ. και της κυβέρνησης. Επέλεξε την σιωπή για να μην αποκαλυφθεί η εγκληματική οργάνωση που δρούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα αυτά τα χρόνια».

Ο ΣΥΡΙΖΑ, από τη μεριά του, χαρακτήρισε τον κ. Ξυλούρη ως «εμφανώς δασκαλεμένο» από το Μέγαρο Μαξίμου, σημειώνοντας ότι παραβίασε «τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τον Νόμο». «Η σιωπή είναι συνενοχή», σημείωσαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τη ΝΔ για μεθοδεύσεις και κάνοντας λόγο για «θεσμικό κατήφορο» με στόχο τη συγκάλυψη και ενορχηστρωτή τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ολοκλήρωση της συνεδρίασης με αμείωτη ένταση

Με αμείωτη ένταση έφτασε η συνεδρίαση στο τέλος της. Μετά το πέρας των ερωτήσεων, το προεδρείο αποδέσμευσε τον μάρτυρα και τον άφησε να φύγει από την αίθουσα, κάτι που προκάλεσε εκ νέου την έκρηξη της κας Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε ξανά την πλειοψηφία για συγκάλυψη, φωνάζοντας πως πρέπει να εφαρμοστεί αυτόφωρη διαδικασία και ο μάρτυρας να μην απομακρυνθεί. Αφού ο πρόεδρος της επιτροπής, κ. Νικολακόπουλος, την κατηγόρησε για αντικοινοβουλευτική διαδικασία, τελικά διέταξε να επιστρέψει ο μάρτυρας στην αίθουσα, όπως και έγινε. Λίγα λεπτά αργότερα αποφασίστηκε να διακοπεί για δέκα λεπτά η συνεδρίαση, προκειμένου να πέσουν οι τόνοι.

Καταγγελίες Κωνσταντοπούλου για απειλές κατά της ζωής της από τον «Φραπέ»

Μετά τη διακοπή, η κα Κωνσταντοπούλου μίλησε πρώτη για να κάνει μία καταγγελία, σύμφωνα με τα όσα της μετέφεραν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες.

Όπως είπε η κα Κωνσταντοπούλου, «βγαίνοντας ο μάρτυρας, νομίζοντας ότι τον έχουμε αποδεσμεύσει, ούρλιαζε και φώναζε “θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρρύγι που θέλει αυτή να με βάλει φυλακή”».

Η κα Κωνσταντοπούλου συνέχισε, λέγοντας:

«Τον ρώτησα ευθέως εάν τα είπε αυτά και χωρίς ούτε να με κοιτάξει προχωρούσε υπό την προστασία αστυνομικών της Βουλής. Αυτά είναι πολύ σοβαρά περιστατικά. Έρχεται εδώ ένα κακοποιό στοιχείο και αισθάνεται την ανεσάρα που εσείς του δώσατε, να λέει “θα τη σκοτώσω” και ερχόμενος αντιμέτωπος με εμένα, εδώ μπροστά και μπροστά στους δημοσιογράφους, όχι απλώς δεν είπε “δεν είπα τίποτα τέτοιο”, αλλά συνέχισε να περπατά με το κεφάλι κάτω».

«Αποδείχτηκε ότι πρόκειται για αμετανόητο στοιχείο και ότι με τις πλάτες σας απειλεί πολιτικούς και αρχηγό κόμματος. Εσείς επιχειρείται να παρουσιάσετε ως προσωπικό κάτι πολύ σοβαρό. Και σας καταγγέλλω κ. Νικολακόπουλε για υπόθαλψη», είπε ακόμη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ καλούσε επαναλαμβανόμενα τον κ. Νικολακόπουλο να δώσει τον λόγο στον μάρτυρα και να τον ρωτήσει σχετικά με όσα κατήγγειλε.