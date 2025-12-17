Στη Γαλλία ο Δένδιας για την τελετή ονοματοδοσίας της φρεγάτας «Κίμων»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα πραγματοποιήσει αύριο Πέμπτη (17/12) επίσημη επίσκεψη στη Γαλλία, με αφορμή την τελετή ονοματοδοσίας και την έπαρση της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων».

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Δένδιας θα μεταβεί στη Λοριάν συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, καθώς και από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα του Πολεμικού Ναυτικού.

Στη γαλλική πόλη θα παραστεί στην επίσημη τελετή που αφορά την πρώτη φρεγάτα τύπου FDI HN («Belharra») του Πολεμικού Ναυτικού, με αριθμό F-601 και ονομασία «Κίμων». Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Έλληνας υπουργός Άμυνας θα έχει επίσης συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι συνομιλίες των δύο υπουργών θα επικεντρωθούν σε ζητήματα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, καθώς και σε θέματα περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας. Παράλληλα, θα εξεταστούν οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Γαλλίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στην εφαρμογή των ήδη υπάρχουσων συμφωνιών, στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και στον συντονισμό των δύο χωρών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας.