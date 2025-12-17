Εξαγορά με πολιτικό παρασκήνιο: Η Warner Bros απορρίπτει στην προσφορά της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να καλέσει τους μετόχους της να ψηφίσουν κατά της πρότασης εξαγοράς από την Paramount Global, σύμφωνα με δημοσιεύματα πολλών μέσων ενημέρωσης. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί πλήγμα για τη γιγαντιαία προσπάθεια της Paramount ύψους 108 δισ. δολαρίων (92,2 δισ. ευρώ) να εξαγοράσει τον ανταγωνιστικό όμιλο. Το Euronews επικοινώνησε με τη Warner για περαιτέρω σχόλια.

Η είδηση έρχεται λίγο μετά την απόσυρση της Affinity Partners, της εταιρείας private equity του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, από το χρηματοδοτικό σχήμα της προσφοράς.

Η Paramount είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να απευθυνθεί απευθείας στους μετόχους της Warner Bros στις αρχές Δεκεμβρίου, καταθέτοντας προσφορά 30 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, παρακάμπτοντας το διοικητικό συμβούλιο, αφού αυτό είχε απορρίψει επανειλημμένα τις προτάσεις εξαγοράς. Η Netflix, από την άλλη πλευρά, πρότεινε 27,75 δολάρια ανά μετοχή, σε συνδυασμό με μετρητά και μετοχές.

Γιατί η Warner Bros βρίσκεται στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή;

Η σύγκρουση για τον έλεγχο της Warner Bros έχει εξελιχθεί σε δοκιμασία ισχύος για το ποιος θα κυριαρχήσει στη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ.

Όποιος αποκτήσει την εταιρεία θα αποκτήσει πρόσβαση σε ένα τεράστιο αρχείο κινηματογραφικού και τηλεοπτικού περιεχομένου της Warner Bros, στο περιεχόμενο του HBO, καθώς και στο σύμπαν της DC Comics, που περιλαμβάνει εμβληματικούς χαρακτήρες όπως ο Batman και ο Superman.

Η μετοχή της εταιρείας θεωρούνταν ευρέως υποτιμημένη, καθώς η Warner Bros είχε επιβαρυνθεί από υψηλό χρέος και έντονο ανταγωνισμό από τη Netflix, την Amazon και την Apple.

Στις 5 Δεκεμβρίου, η Netflix υπέβαλε επίσημη πρόταση για την Warner Bros Discovery, την οποία το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συμφώνησε να στηρίξει, έπειτα από έναν πολύμηνο και υψηλής έντασης πόλεμο προσφορών. Η συμφωνία, ύψους 82,7 δισ. δολαρίων (71 δισ. ευρώ), περιλαμβάνει το HBO Max και το HBO.

Σε δήλωσή της, η Netflix χαρακτήρισε τη συμφωνία ως τη συνένωση «δύο από τις σπουδαιότερες εταιρείες αφήγησης στον κόσμο, με στόχο να προσφέρουν σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους την ψυχαγωγία που αγαπούν περισσότερο», όπως δήλωσε τότε ο CEO και πρόεδρος της Warner Bros, David Zaslav.

Αν η Warner Bros υπαναχωρήσει από τη συμφωνία με τη Netflix, θα υποχρεωθεί να καταβάλει ποινή 2,8 δισ. δολαρίων (2,4 δισ. ευρώ).

Παρά ταύτα, η Paramount εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια στην προσπάθειά της να επικρατήσει έναντι της Netflix, με τους επικριτές να αμφισβητούν έντονα τη χρηματοδότηση της προσφοράς.

Εμπλέκεται ο γαμπρός του Τραμπ;

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη δημόσια στο ζήτημα της πώλησης της Warner Bros πριν από μία εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι το ειδησεογραφικό δίκτυο CNN θα πρέπει να πωληθεί στο πλαίσιο οποιασδήποτε συναλλαγής που αφορά τη μητρική του εταιρεία. Επέκρινε τη σημερινή ηγεσία του δικτύου ως «διεφθαρμένη ή ανίκανη», επιμένοντας ότι η αποεπένδυση του CNN είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη πολιτική ισορροπία στην κάλυψη των ειδήσεων.

Η πρόταση εξαγοράς της Paramount περιλάμβανε την απόκτηση των καλωδιακών και τηλεοπτικών ειδησεογραφικών μέσων της Warner Bros, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία σε νομοθέτες και παρατηρητές ότι η συντακτική γραμμή ενδέχεται να αλλάξει — ιδίως όσον αφορά την κάλυψη της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Oracle, Larry Ellison, είναι ένας από τους βασικούς χρηματοδότες της εχθρικής προσφοράς της Paramount Skydance, παρέχοντας μεγάλο μέρος των ιδίων κεφαλαίων και συμβάλλοντας στην προσέλκυση και άλλων επενδυτών. Ο γιος του, David Ellison, είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Paramount Skydance.

Η σύνδεση αυτή —σε συνδυασμό με τη φιλία των Ellison με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ρόλο τους ως σημαντικών δωρητών των Ρεπουμπλικανών— έχει οδηγήσει ορισμένους αναλυτές να πιστεύουν ότι η προσφορά της Skydance δεν είναι απλώς εμπορική, αλλά και μια κίνηση πολιτικής επιρροής.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, ή πιο συγκεκριμένα η εταιρεία του Affinity Partners, είχε αρχικά αναφερθεί ως χρηματοδότης της εχθρικής προσφοράς της Paramount, ωστόσο η εταιρεία έχει πλέον αποσυρθεί από το επενδυτικό σχήμα.

Σε μια όχι και τόσο ασυνήθιστη ανατροπή, ο Τραμπ επέκρινε την Paramount το βράδυ της Τρίτης, ισχυριζόμενος ότι δεν είναι τόσο «στενά συνδεδεμένος» με την εταιρεία όσο φαινόταν. Η Paramount είναι ιδιοκτήτρια του CBS, το οποίο διέκοψε νωρίτερα φέτος την παραγωγή του The Late Show. Όταν ανακοινώθηκε η ακύρωση της εκπομπής, ορισμένοι υποστήριξαν ότι συνδέεται με την κριτική του παρουσιαστή Stephen Colbert προς την κυβέρνηση Τραμπ. Το CBS, ωστόσο, δήλωσε ότι επρόκειτο για «αμιγώς οικονομική απόφαση».

Η διακοπή της εκπομπής, η οποία προβαλλόταν επί 33 χρόνια, ήρθε μόλις λίγες ημέρες αφότου ο Colbert επέκρινε δημόσια την Paramount για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους 16 εκατ. δολαρίων (13,7 εκατ. ευρώ) με τον Τραμπ, σε μια περίοδο που η εταιρεία επιδίωκε ρυθμιστική έγκριση για τη συγχώνευση με τη Skydance.

«Σε όσους πιστεύουν ότι είμαι κοντά στους νέους ιδιοκτήτες του CBS, να γνωρίζουν ότι το 60 Minutes μου έχει φερθεί πολύ χειρότερα μετά τη λεγόμενη “εξαγορά” απ’ ό,τι ποτέ στο παρελθόν», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Τρίτης. «Αν αυτοί είναι φίλοι, δεν θέλω να φανταστώ πώς φέρονται στους εχθρούς τους!»

Το 60 Minutes είναι ειδησεογραφική εκπομπή του CBS και αποτέλεσε αντικείμενο της αγωγής δυσφήμισης ύψους 16 εκατ. δολαρίων, η οποία διευθετήθηκε νωρίτερα φέτος. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι παραγωγοί επεξεργάστηκαν συνέντευξη της τότε αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις με τρόπο σκόπιμα παραπλανητικό.