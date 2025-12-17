ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους άλλοι τρεις κατηγορούμενοι
Ειδήσεις
22:32 - 17 Δεκ 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους άλλοι τρεις κατηγορούμενοι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ελεύθεροι, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους και οι επτά κατηγορούμενοι στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Στη σύζυγο του λογιστή, ο οποίος φέρεται να διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στην υπόθεση, επιβλήθηκε ως περιοριστικό μέτρο η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια φέρεται να υποστήριξε ενώπιον των αρχών ότι είχε μόνο τυπική ιδιότητα συνδικαιούχου σε τραπεζικό λογαριασμό του συζύγου της, χωρίς ουσιαστική εμπλοκή.

Σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής χρηματικής εγγύησης είχαν αφεθεί ελεύθερες τόσο η σύζυγος όσο και η αδελφή του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης. Ο ίδιος, μαζί με τον λογιστή, αναμένεται να απολογηθούν αύριο ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε έξαρση η γρίπη στη Γαλλία - Προειδοποίηση για πίεση στα νοσοκομεία
Ειδήσεις

Σε έξαρση η γρίπη στη Γαλλία - Προειδοποίηση για πίεση στα νοσοκομεία

Finger food στο Μαξίμου για ορεκτικό, κομματική πειθαρχία στη Βουλή για κυρίως
Ανεμοδείκτης

Finger food στο Μαξίμου για ορεκτικό, κομματική πειθαρχία στη Βουλή για κυρίως

Ισραήλ: Συμφωνία «μαμούθ» με την Αίγυπτο για την παροχή φυσικού αερίου
Ειδήσεις

Ισραήλ: Συμφωνία «μαμούθ» με την Αίγυπτο για την παροχή φυσικού αερίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καταδίκη για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι οι 57 από τους 58 κατηγορούμενους
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Καταδίκη για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι οι 57 από τους 58 κατηγορούμενους

Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Ομόφωνα ένοχοι οι 4 κατηγορούμενοι
Ειδήσεις

Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Ομόφωνα ένοχοι οι 4 κατηγορούμενοι

Κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες: Στη φυλακή και οι έξι κατηγορούμενοι
Ειδήσεις

Κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες: Στη φυλακή και οι έξι κατηγορούμενοι

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ξέπλυμα χρήματος στους 14 εμπλεκόμενους
Ειδήσεις

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ξέπλυμα χρήματος στους 14 εμπλεκόμενους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 23:14

Πάρτι εκεχειρίας στη Wall Street: Ρεκόρ για τον Dow, κέρδη άνω του 2% για τον Nasdaq

Υγεία
29/06/2026 - 23:00

Ιστορικό χαμηλό στο κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη

Πολιτική
29/06/2026 - 22:30

Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας Αιγάλεω: «Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης έπιασαν τόπο»

Πολιτική
29/06/2026 - 22:17

Ανδρουλάκης: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου πρέπει να ολοκληρωθεί

Πολιτική
29/06/2026 - 22:00

Δεύτερη αποχώρηση σε 48 ώρες: Ο Χουρδάκης εγκαταλείπει τους Δημοκράτες

Εργασιακά
29/06/2026 - 21:45

e-ΕΦΚΑ: Πώς παίρνουν πίσω χρήματα οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι για το 2025

Ειδήσεις
29/06/2026 - 21:30

Γερμανία: Έξι νεκροί σε επίθεση με πυροβολισμούς – Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης

Οικονομία
29/06/2026 - 21:00

Τέλος στο πλαφόν, στοίχημα η «συμφωνία κυρίων»: Το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για την ακρίβεια

Ειδήσεις
29/06/2026 - 20:30

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανοίγει νέο κεφάλαιο στην προεδρική ισχύ στις ΗΠΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/06/2026 - 20:10

Υπ. Τουρισμού: 10 Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΕΟΤ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/06/2026 - 20:00

Tο νέο VisitGreece.gr – Νέα εποχή για την ψηφιακή προβολή του ελληνικού τουρισμού

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 19:53

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη για τον Stoxx 600, χωρίς κοινή κατεύθυνση οι μεγάλες αγορές

Ειδήσεις
29/06/2026 - 19:33

ΕΕ–Κίνα: Σκληρό παζάρι στις Βρυξέλλες με φόντο το εμπορικό έλλειμμα των 360 δισ. ευρώ

Ειδήσεις
29/06/2026 - 19:12

Τσίπρας προς Γκιλφόιλ: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις να βασίζονται στο αμοιβαίο όφελος – «Όχι» σε λευκές επιταγές

Αναλύσεις
29/06/2026 - 18:55

Real Consulting: Μέρισμα €0,10 και νέο 9μελές ΔΣ

Πολιτική
29/06/2026 - 18:48

«Επίθεση αγάπης» Κυρανάκη σε Σαμαρά με το βλέμμα στις εκλογές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
29/06/2026 - 18:33

Καταβολή ενίσχυσης de minimis σε 26.218 παραγωγούς μηδικής

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:30

Motor Oil: Απάντηση σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για συζητήσεις με Aktor

Πολιτική
29/06/2026 - 18:29

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας, «κλειδί» ο IMEC

Πολιτική
29/06/2026 - 18:22

Σαμαράς: Καλεί το Ισραήλ να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ποντίων

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:17

Aktor: Διεκδικεί το 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ από τη Motor Oil - Διάψευση για συμφωνία στο FSRU

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:10

Eurobank: Ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου – Τα ονόματα

Οικονομία
29/06/2026 - 18:07

Χατζηθεοδοσίου: Γιατί μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο και όχι από αύριο;

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:01

Alpha Bank: Ξεπέρασε το 90% στην Alpha Trust – Προχωρά σε squeeze out

Πολιτική
29/06/2026 - 17:58

Ανδρουλάκης από Κάσο εναντίον κυβέρνησης: Τα εθνικά συμφέροντα πάνω από την επικοινωνία

Πολιτική
29/06/2026 - 17:54

Βενιζέλος: Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίζει τις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας με «στρατηγική ψυχραιμία»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 17:50

ΕΤΕπ: Τριπλασιάζει τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις έρχονται και στην Ελλάδα

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:49

Το Ανώτατο Δικαστήριο «φρενάρει» τον Τραμπ – Παραμένει στη Fed η Λίζα Κουκ

Οικονομία
29/06/2026 - 17:45

ΥΠΕΘΟ: Οι 20 «μύθοι» της ΕΛ.Α.Σ. και οι 20 αλήθειες για την ελληνική οικονομία

Σχόλια Αγοράς
29/06/2026 - 17:40

ΧΑ: Κέρδη με οδηγό τις τράπεζες και το νέο ρεκόρ της Coca-Cola HBC

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ