ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους άλλοι τρεις κατηγορούμενοι

Με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ελεύθεροι, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους και οι επτά κατηγορούμενοι στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Στη σύζυγο του λογιστή, ο οποίος φέρεται να διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στην υπόθεση, επιβλήθηκε ως περιοριστικό μέτρο η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια φέρεται να υποστήριξε ενώπιον των αρχών ότι είχε μόνο τυπική ιδιότητα συνδικαιούχου σε τραπεζικό λογαριασμό του συζύγου της, χωρίς ουσιαστική εμπλοκή.

Σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής χρηματικής εγγύησης είχαν αφεθεί ελεύθερες τόσο η σύζυγος όσο και η αδελφή του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης. Ο ίδιος, μαζί με τον λογιστή, αναμένεται να απολογηθούν αύριο ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή.