Finger food στο Μαξίμου για ορεκτικό, κομματική πειθαρχία στη Βουλή για κυρίως

Η δυσαρέσκεια που επικρατεί τελευταία στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κ.Ο. ένεκα αγροτικών παραπόνων, δεν χάλασε – καθώς φάνηκε – το ευφρόσυνο κλίμα της χαλαρής προεόρτιας μάζωξης της Τετάρτης (17/12).

Ωστόσο, οι βουλευτές, επιστρέφοντας στις Περιφέρειές τους για Χριστούγεννα, στα μπαγκάζια τους δεν θα έχουν μόνο το ευφάνταστο αναμνηστικό δώρο του πρωθυπουργού, τις «οικογενειακές» φωτογραφίες και τις ευχές για το νέο έτος, αλλά και μία σαφέστατη προειδοποίηση.

Λίγες ώρες πριν το εορταστικό «μασάζ» στο Μαξίμου, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε στη Βουλή πως η ΝΔ θα προτείνει ονομαστική ψηφοφορία για το ν/σ υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Κι αυτό είναι κάτι που δεν θα ζορίσει μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά και όσους «γαλάζιους» βλέπουν με σκεπτικισμό τη συγκεκριμένη απόφαση. Ιδίως, δε, από τη στιγμή που θα τεθεί και θέμα κομματικής πειθαρχίας, όπως έχει ήδη… αποκαλύψει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Είναι προφανές, βέβαια, πως με αυτά τα δεδομένα δίλημμα δεν υφίσταται κι η επιλογή είναι ξεκάθαρη, αλλά – σε κάθε περίπτωση – ίσως το φετινό finger food σε κάποιους να πέσει λίγο πιο βαρύ…