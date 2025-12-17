ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Finger food στο Μαξίμου για ορεκτικό, κομματική πειθαρχία στη Βουλή για κυρίως
Ανεμοδείκτης
22:06 - 17 Δεκ 2025

Finger food στο Μαξίμου για ορεκτικό, κομματική πειθαρχία στη Βουλή για κυρίως

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η δυσαρέσκεια που επικρατεί τελευταία στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κ.Ο. ένεκα αγροτικών παραπόνων, δεν χάλασε – καθώς φάνηκε – το ευφρόσυνο κλίμα της χαλαρής προεόρτιας μάζωξης της Τετάρτης (17/12).  

Ωστόσο, οι βουλευτές, επιστρέφοντας στις Περιφέρειές τους για Χριστούγεννα, στα μπαγκάζια τους δεν θα έχουν μόνο το ευφάνταστο αναμνηστικό δώρο του πρωθυπουργού, τις «οικογενειακές» φωτογραφίες και τις ευχές για το νέο έτος, αλλά και μία σαφέστατη προειδοποίηση.

Λίγες ώρες πριν το εορταστικό «μασάζ» στο Μαξίμου, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε στη Βουλή πως η ΝΔ θα προτείνει ονομαστική ψηφοφορία για το ν/σ υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Κι αυτό είναι κάτι που δεν θα ζορίσει μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά και όσους «γαλάζιους» βλέπουν με σκεπτικισμό τη συγκεκριμένη απόφαση. Ιδίως, δε, από τη στιγμή που θα τεθεί και θέμα κομματικής πειθαρχίας, όπως έχει ήδη… αποκαλύψει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Είναι προφανές, βέβαια, πως με αυτά τα δεδομένα δίλημμα δεν υφίσταται κι η επιλογή είναι ξεκάθαρη, αλλά – σε κάθε περίπτωση – ίσως το φετινό finger food σε κάποιους να πέσει λίγο πιο βαρύ…

Τελευταία τροποποίηση στις 18/12/2025 - 02:26
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαξίμου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για την ακρίβεια και τη «συμφωνία κυρίων» – Έρχονται ανακοινώσεις
Πολιτική

Μαξίμου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για την ακρίβεια και τη «συμφωνία κυρίων» – Έρχονται ανακοινώσεις

Χρηστίδης: Πάνω από €300 εκατ. χαμένα στα ΕΛΤΑ από την ανικανότητα της ΝΔ
Πολιτική

Χρηστίδης: Πάνω από €300 εκατ. χαμένα στα ΕΛΤΑ από την ανικανότητα της ΝΔ

Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει

Ενόχληση στο Μαξίμου για τις αιχμηρές ατάκες Καραμανλή για τις υποκλοπές
Πολιτική

Ενόχληση στο Μαξίμου για τις αιχμηρές ατάκες Καραμανλή για τις υποκλοπές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 23:14

Πάρτι εκεχειρίας στη Wall Street: Ρεκόρ για τον Dow, κέρδη άνω του 2% για τον Nasdaq

Υγεία
29/06/2026 - 23:00

Ιστορικό χαμηλό στο κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη

Πολιτική
29/06/2026 - 22:30

Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας Αιγάλεω: «Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης έπιασαν τόπο»

Πολιτική
29/06/2026 - 22:17

Ανδρουλάκης: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου πρέπει να ολοκληρωθεί

Πολιτική
29/06/2026 - 22:00

Δεύτερη αποχώρηση σε 48 ώρες: Ο Χουρδάκης εγκαταλείπει τους Δημοκράτες

Εργασιακά
29/06/2026 - 21:45

e-ΕΦΚΑ: Πώς παίρνουν πίσω χρήματα οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι για το 2025

Ειδήσεις
29/06/2026 - 21:30

Γερμανία: Έξι νεκροί σε επίθεση με πυροβολισμούς – Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης

Οικονομία
29/06/2026 - 21:00

Τέλος στο πλαφόν, στοίχημα η «συμφωνία κυρίων»: Το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για την ακρίβεια

Ειδήσεις
29/06/2026 - 20:30

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανοίγει νέο κεφάλαιο στην προεδρική ισχύ στις ΗΠΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/06/2026 - 20:10

Υπ. Τουρισμού: 10 Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΕΟΤ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/06/2026 - 20:00

Tο νέο VisitGreece.gr – Νέα εποχή για την ψηφιακή προβολή του ελληνικού τουρισμού

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 19:53

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη για τον Stoxx 600, χωρίς κοινή κατεύθυνση οι μεγάλες αγορές

Ειδήσεις
29/06/2026 - 19:33

ΕΕ–Κίνα: Σκληρό παζάρι στις Βρυξέλλες με φόντο το εμπορικό έλλειμμα των 360 δισ. ευρώ

Ειδήσεις
29/06/2026 - 19:12

Τσίπρας προς Γκιλφόιλ: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις να βασίζονται στο αμοιβαίο όφελος – «Όχι» σε λευκές επιταγές

Αναλύσεις
29/06/2026 - 18:55

Real Consulting: Μέρισμα €0,10 και νέο 9μελές ΔΣ

Πολιτική
29/06/2026 - 18:48

«Επίθεση αγάπης» Κυρανάκη σε Σαμαρά με το βλέμμα στις εκλογές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
29/06/2026 - 18:33

Καταβολή ενίσχυσης de minimis σε 26.218 παραγωγούς μηδικής

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:30

Motor Oil: Απάντηση σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για συζητήσεις με Aktor

Πολιτική
29/06/2026 - 18:29

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας, «κλειδί» ο IMEC

Πολιτική
29/06/2026 - 18:22

Σαμαράς: Καλεί το Ισραήλ να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ποντίων

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:17

Aktor: Διεκδικεί το 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ από τη Motor Oil - Διάψευση για συμφωνία στο FSRU

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:10

Eurobank: Ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου – Τα ονόματα

Οικονομία
29/06/2026 - 18:07

Χατζηθεοδοσίου: Γιατί μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο και όχι από αύριο;

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:01

Alpha Bank: Ξεπέρασε το 90% στην Alpha Trust – Προχωρά σε squeeze out

Πολιτική
29/06/2026 - 17:58

Ανδρουλάκης από Κάσο εναντίον κυβέρνησης: Τα εθνικά συμφέροντα πάνω από την επικοινωνία

Πολιτική
29/06/2026 - 17:54

Βενιζέλος: Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίζει τις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας με «στρατηγική ψυχραιμία»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 17:50

ΕΤΕπ: Τριπλασιάζει τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις έρχονται και στην Ελλάδα

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:49

Το Ανώτατο Δικαστήριο «φρενάρει» τον Τραμπ – Παραμένει στη Fed η Λίζα Κουκ

Οικονομία
29/06/2026 - 17:45

ΥΠΕΘΟ: Οι 20 «μύθοι» της ΕΛ.Α.Σ. και οι 20 αλήθειες για την ελληνική οικονομία

Σχόλια Αγοράς
29/06/2026 - 17:40

ΧΑ: Κέρδη με οδηγό τις τράπεζες και το νέο ρεκόρ της Coca-Cola HBC

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ