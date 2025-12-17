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Ισραήλ: Συμφωνία «μαμούθ» με την Αίγυπτο για την παροχή φυσικού αερίου
Ειδήσεις
22:04 - 17 Δεκ 2025

Ισραήλ: Συμφωνία «μαμούθ» με την Αίγυπτο για την παροχή φυσικού αερίου

Reporter.gr Newsroom
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Το Ισραήλ ενέκρινε συμφωνία για την παροχή φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, δήλωσε την Τετάρτη (17/12) ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς την ως τη «μεγαλύτερη συμφωνία φυσικού αερίου στην ιστορία της χώρας».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, το Ισραήλ υπέγραψε τη συμφωνία εξαγωγών τον Αύγουστο, η οποία προέβλεπε την προμήθεια φυσικού αερίου αξίας έως και 35 δισ. δολαρίων προς την Αίγυπτο από το κοίτασμα φυσικού αερίου Λεβιάθαν.

«Σήμερα ενέκρινα τη μεγαλύτερη συμφωνία φυσικού αερίου στην ιστορία του Ισραήλ. Η συμφωνία ανέρχεται σε 112 δισ. σέκελ (34,67 δισ. δολάρια)», ανέφερε ο Νετανιάχου σε τηλεοπτική δήλωσή του. «Η συμφωνία αυτή με την αμερικανική εταιρεία Chevron, σε συνεργασία με Ισραηλινούς εταίρους, θα προμηθεύσει φυσικό αέριο στην Αίγυπτο».

Παράλληλα τόνισε ότι η συμφωνία, η οποία είχε καθυστερήσει λόγω ορισμένων εκκρεμών ζητημάτων, θα συμβάλει στη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή.

Η συμφωνία αναμένεται να ανακουφίσει την ενεργειακή κρίση της Αιγύπτου, η οποία έχει δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς η εγχώρια παραγωγή της δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση.

Επισημαίνεται ότι η παραγωγή φυσικού αερίου στην Αίγυπτο άρχισε να μειώνεται το 2022, γεγονός που την ανάγκασε να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της να εξελιχθεί σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο. Έκτοτε, στρέφεται ολοένα και περισσότερο στο Ισραήλ για να καλύψει το έλλειμμα.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/12/2025 - 22:15
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