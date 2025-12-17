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Σε έξαρση η γρίπη στη Γαλλία - Προειδοποίηση για πίεση στα νοσοκομεία
Ειδήσεις
22:20 - 17 Δεκ 2025

Σε έξαρση η γρίπη στη Γαλλία - Προειδοποίηση για πίεση στα νοσοκομεία

Reporter.gr Newsroom
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Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονο κύμα γρίπης, με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές να εκτιμούν ότι τα κρούσματα θα παρουσιάσουν αισθητή αύξηση μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, εξέλιξη που ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές πιέσεις στο σύστημα υγείας και στη λειτουργία των νοσοκομείων της χώρας.

Το Ινστιτούτο Παστέρ και η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας προειδοποιούν ότι η ζήτηση για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που σχετίζονται με τη γρίπη αναμένεται να ενταθεί σημαντικά στο άμεσο μέλλον, επισημαίνοντας τον κίνδυνο αυξημένου φόρτου στα νοσοκομεία, ιδίως κατά την εορταστική περίοδο στο τέλος του έτους.

Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο επιδημιολογικό δελτίο της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη, κατά το διάστημα 8 έως 14 Δεκεμβρίου καταγράφηκε συνεχής άνοδος των σχετικών με τη γρίπη δεικτών σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι επισκέψεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών για συμπτώματα που παραπέμπουν σε γρίπη θα αυξηθούν περαιτέρω τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Η ίδια έκθεση προβλέπει ότι στη συνέχεια θα ακολουθήσει σταδιακή αποκλιμάκωση των περιστατικών κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες του 2026, κυρίως ως αποτέλεσμα της μειωμένης μετάδοσης του ιού που συνδέεται με το κλείσιμο των σχολείων.

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