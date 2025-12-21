Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία 180.000 ευρώ στην Κηφισιά – Δύο συλλήψεις από την ΕΛΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής εξιχνιάστηκε υπόθεση ένοπλης ληστείας σε βάρος υπαλλήλου εταιρείας, κατά την οποία αφαιρέθηκαν 180.000 ευ

Συγκεκριμένα, σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ., των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και αστυνομικού σκύλου, πρωινές ώρες της περασμένης Τετάρτης στη Δυτική Αττική, συνελήφθησαν ένας 37χρονος και ένας 36χρονος.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, ληστεία κατά συναυτουργία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία και κατ’ επάγγελμα, πλαστογραφία, καθώς και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και προσωπικών δεδομένων.

Η ληστεία είχε διαπραχθεί βραδινές ώρες της 15ης Οκτωβρίου στην περιοχή της Κηφισιάς, όταν οι δύο κατηγορούμενοι, με απειλή όπλου, αφαίρεσαν από υπάλληλο εταιρείας τσάντα που περιείχε 180.000 ευρώ και διέφυγαν με δίκυκλο.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής προχώρησε άμεσα σε προανάκριση και, μέσω ειδικών ανακριτικών πράξεων και ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποίησε τους δύο συλληφθέντες ως δράστες της ληστείας.

Όπως διαπιστώθηκε, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν τον υπάλληλο με δίκυκλο μεγάλου κυβισμού, γνωρίζοντας ότι μετέφερε εισπράξεις της εταιρείας. Φορούσαν κουκούλες και καπέλα, τον απείλησαν με όπλο και αφαίρεσαν την τσάντα με τα χρήματα.

Για την επικοινωνία μεταξύ τους χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες ηλεκτρονικές εφαρμογές κινητών, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους, ενώ παρακολουθούσαν συστηματικά τυχόν διερχόμενα οχήματα από τις κατοικίες τους, θεωρώντας ότι ανήκαν στις Αρχές.

Το δίκυκλο μεγάλου κυβισμού που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία ανήκει στον 37χρονο, ενώ οι πινακίδες του είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής για τροχονομική παράβαση. Επτά ημέρες μετά τη ληστεία, ο 37χρονος αγόρασε πολυτελές όχημα μεγάλης αξίας.

Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί στο παρελθόν συνολικά 19 φορές για διάφορα αδικήματα, όπως συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και ληστείες.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης κατασχέθηκαν από τις οικίες των κατηγορουμένων:

Το «επιχειρησιακό» δίκυκλο που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία, εξοπλισμένο με φορητή συσκευή εντοπισμού θέσης (GPS tracker)

Δίκυκλο και σκελετός δικύκλου, για τα οποία είχε δηλωθεί κλοπή

Πλήθος φυσιγγίων

Πλήθος κλειδιών οχημάτων

Πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών sim

2 συσκευασίες φορητών συσκευών εντοπισμού θέσης (GPS tracker)

Το πολυτελές όχημα του 37χρονου

Ο ρουχισμός που χρησιμοποίησαν κατά τη ληστεία

Επιπλέον, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής εξιχνιάστηκαν άλλες τέσσερις κλοπές οχημάτων (δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα) που επίσης φέρονται να διέπραξαν οι ίδιοι.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.