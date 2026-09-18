ΕΛΑΣ: Σπείρα κλωνοποιούσε φωνές συγγενών με ΑΙ – Λεία πάνω από €1 εκατ.

Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε ως αντικείμενο την εξαπάτηση πολιτών και τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης για την κλωνοποίηση φωνών συγγενικών ή οικείων προσώπων των θυμάτων, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Ιωνία Αττικής, συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 23 και 25 ετών, τη στιγμή που, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν μόλις αφαιρέσει από κατοικία τιμαλφή συνολικής αξίας περίπου 30.000 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να είχαν αναλάβει στην εγκληματική ομάδα τον ρόλο των «εισπρακτόρων». Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για εγκληματική οργάνωση, απάτη και διακεκριμένες κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα, περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα άτομα, από τα οποία τα τρία έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί.

Όπως προέκυψε από την αξιοποίηση πληροφοριών από την ΕΛ.ΑΣ., η συγκεκριμένη ομάδα είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τις αρχές Ιουλίου 2026 και λειτουργούσε με διακριτή εσωτερική δομή.

Στο εσωτερικό της υπήρχαν μέλη που είχαν αναλάβει διευθυντικούς ρόλους, καθώς και «τηλεφωνητές» και «εισπράκτορες», με διαφορετικές αρμοδιότητες.

Οι «τηλεφωνητές» είχαν ως αποστολή να εντοπίζουν υποψήφια θύματα μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και να τα πείθουν να ακολουθήσουν συγκεκριμένες οδηγίες, με τελικό στόχο την παράνομη οικονομική αποκόμιση. Παράλληλα, φέρονται να ήταν υπεύθυνοι για την εξεύρεση και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών που χρησιμοποιούνταν για τη δράση της οργάνωσης.

Η μέθοδος με την κλωνοποίηση φωνών μέσω AI

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δράσης της ομάδας, σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν η χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης για την αντιγραφή και κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού ή άλλου οικείου προσώπου του υποψήφιου θύματος.

Η διαδικασία ξεκινούσε με τηλεφωνική επικοινωνία των δραστών με το υποψήφιο θύμα. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας προσπαθούσαν να το πείσουν να ακολουθήσει συγκεκριμένες οδηγίες, χρησιμοποιώντας κυρίως ως πρόσχημα εργασίες που σχετίζονταν με την εγκατάσταση οπτικής ίνας.

Όταν το θύμα εξέφραζε επιφυλάξεις ή αμφιβολίες, οι δράστες το παρότρυναν να επικοινωνήσει με κάποιο συγγενικό ή οικείο πρόσωπο, το οποίο υποτίθεται ότι θα επιβεβαίωνε την αναγκαιότητα της διαδικασίας και θα το καθησύχαζε.

Στη συνέχεια, ζητούσαν από το θύμα τον αριθμό τηλεφώνου του συγκεκριμένου συγγενή ή γνωστού και επικοινωνούσαν μαζί του, παρουσιάζοντας τον εαυτό τους, ανάλογα με την περίπτωση, ως εκπροσώπους εταιρείας παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης συνομιλίας, οι δράστες φέρονται να εξασφάλιζαν δείγμα της φωνής του προσώπου και στη συνέχεια, μέσω εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, να προχωρούσαν στην κλωνοποίησή της.

Έπειτα, επικοινωνούσαν ξανά με το αρχικό θύμα και, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, αναπαρήγαγαν τη φωνή του συγγενικού ή οικείου προσώπου.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούσαν την εντύπωση ότι ο συγγενής ή ο γνωστός βρισκόταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και επιβεβαίωνε τις οδηγίες που είχαν ήδη δώσει οι δράστες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η συγκεκριμένη πρακτική ενίσχυε την πεποίθηση των θυμάτων ότι συνομιλούσαν πράγματι με πρόσωπο του οικείου περιβάλλοντός τους. Έτσι, οι επιφυλάξεις τους περιορίζονταν και αυξάνονταν οι πιθανότητες να συμμορφωθούν με όσα τους ζητούσαν οι δράστες.

Πέντε ακόμη περιστατικά και η κλοπή του «επιχειρησιακού» οχήματος

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν διαπιστώσει την εμπλοκή των μελών της εγκληματικής οργάνωσης σε ακόμη πέντε περιστατικά στα οποία χρησιμοποιήθηκε παρόμοια μεθοδολογία.

Παράλληλα, εξιχνιάστηκε και κλοπή οχήματος που σημειώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το συγκεκριμένο όχημα χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της ομάδας ως «επιχειρησιακό όχημα».

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν ένα όχημα δημόσιας χρήσης και δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη δράση της υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να προσδιοριστεί το συνολικό εύρος της δραστηριότητας της ομάδας.

Οι συστάσεις της ΕΛ.ΑΣ. προς τους πολίτες

Με αφορμή την υπόθεση, η Ελληνική Αστυνομία επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις από άγνωστα άτομα που εμφανίζονται ως υπάλληλοι οργανισμών κοινής ωφέλειας, δημόσιων υπηρεσιών, εταιρειών τηλεπικοινωνιών, τραπεζών, λογιστικών γραφείων ή άλλων φορέων.

Για την αποφυγή περιστατικών απάτης, οι πολίτες καλούνται:

Να διακόπτουν αμέσως κάθε τηλεφωνική επικοινωνία που τους προκαλεί υποψίες.

Να μην κοινοποιούν προσωπικά ή οικονομικά δεδομένα, ούτε πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση του νοικοκυριού τους ή τυχόν απουσία τους από την κατοικία.

Να μην αντιμετωπίζουν μια γνώριμη φωνή ως απόλυτη απόδειξη της ταυτότητας του προσώπου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της γραμμής.

Να τερματίζουν την κλήση και να επικοινωνούν οι ίδιοι με τον συγγενή ή οικείο τους, χρησιμοποιώντας αριθμό τηλεφώνου που έχουν ήδη αποθηκευμένο ή γνωρίζουν.

Να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του καλούντος μέσω ερώτησης ή στοιχείου που γνωρίζουν αποκλειστικά τα μέλη της οικογένειας ή μέσω μιας προκαθορισμένης λέξης ή φράσης ασφαλείας.

Να μην ανοίγουν την πόρτα και να μην επιτρέπουν την είσοδο αγνώστων στην κατοικία τους μόνο και μόνο επειδή αυτό τους ζητήθηκε τηλεφωνικά, ακόμη και όταν ακούγεται η φωνή κάποιου συγγενικού προσώπου.

Να μην παραδίδουν ούτε να τοποθετούν χρήματα, κοσμήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας σε σημεία που τους υποδεικνύονται κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας.

Να ελέγχουν κάθε προγραμματισμένη εργασία επικοινωνώντας οι ίδιοι με τον αρμόδιο οργανισμό ή φορέα και αποκλειστικά μέσω του επίσημου αριθμού επικοινωνίας του.

Να ενημερώνουν άμεσα συγγενικά ή άλλα οικεία πρόσωπα εάν έχουν δεχθεί ύποπτη τηλεφωνική κλήση.

Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει παράλληλα ότι ένας πραγματικός τεχνικός έλεγχος δεν προϋποθέτει σε καμία περίπτωση την αποκάλυψη του σημείου όπου φυλάσσονται χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα, ούτε την παράδοση χρημάτων, κοσμημάτων ή άλλων τιμαλφών.

Οι Αρχές υπογραμμίζουν επίσης τη σημασία της ενημέρωσης ηλικιωμένων συγγενών και ανήλικων μελών της οικογένειας, καθώς ακόμη και μια φωνή που ακούγεται απολύτως γνώριμη στο τηλέφωνο μπορεί να έχει υποστεί τεχνική επεξεργασία ή να έχει αναπαραχθεί τεχνητά.

Σε περίπτωση ύποπτης τηλεφωνικής κλήσης ή εάν εμφανιστούν άγνωστα άτομα στην κατοικία, οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα την Ελληνική Αστυνομία, καλώντας στο 100, στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Παράλληλα, εφόσον αυτό είναι δυνατό, καλούνται να διατηρούν τον αριθμό τηλεφώνου από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η κλήση, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να συνδέεται με το περιστατικό.