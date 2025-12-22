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Τριγμοί στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών λόγω των πολιτικών σχεδίων της Καρυστιανού – Ο έλεγχος του ΣΔΟΕ
Ειδήσεις
21:34 - 22 Δεκ 2025

Τριγμοί στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών λόγω των πολιτικών σχεδίων της Καρυστιανού – Ο έλεγχος του ΣΔΟΕ

Reporter.gr Newsroom
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Τα χαρτιά της για την ανάληψη νέας πολιτικής πρωτοβουλίας ανοίγει η Μαρία Καρυστιανού, προκαλώντας έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις.

Σε συνέντευξή της στην επετειακή έκδοση της Εφημερίδας των Συντακτών, δήλωσε ότι το κίνημα βρίσκεται σε φάση οργάνωσης, ενώ ανέφερε πως έχει συσταθεί «επιτροπή σοφών» που επεξεργάζεται θέσεις για κρίσιμους τομείς, όπως η οικονομία, η εξωτερική πολιτική, η άμυνα, η παιδεία και η υγεία.

Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της ΑΑΔΕ για τον πρόσφατο έλεγχο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητες αιχμές περί οικονομικών παρατυπιών και υποστηρίζοντας ότι τα οικονομικά στοιχεία είναι απολύτως καθαρά. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση αρνείται κάθε πολιτική σκοπιμότητα, τονίζοντας πως κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου. Κυβερνητικοί κύκλοι επισημαίνουν, μάλιστα, ότι ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία πατέρα θύματος της τραγωδίας των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρόσφατες κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού έχουν προκαλέσει εσωτερικές τριβές στον Σύλλογο. Μέλη του υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση της προέδρου εφόσον αποφασίσει να πολιτευτεί, αφήνοντας αιχμές ότι δεν είχαν ενημερωθεί για τα πολιτικά της σχέδια.

Σε δημόσια παρέμβασή του, ο Παύλος Ασλανίδης, μέλος του Συλλόγου και πατέρας θύματος, εξέφρασε τη διαφωνία του με την πρωτοβουλία της, τονίζοντας ότι ο μοναδικός στόχος του Συλλόγου είναι η δικαίωση για την υπόθεση των Τεμπών. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως «της φούσκωσαν τα μυαλά», ενώ άφησε αιχμές για συναντήσεις της που αρχικά διαψεύστηκαν και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκαν.

Ενδεικτικό του κλίματος είναι και το γεγονός ότι την ανακοίνωση του Συλλόγου για τον αιφνιδιαστικό έλεγχο της ΑΑΔΕ υπέγραψαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με μοναδική εξαίρεση τη Μαρία Καρυστιανού.

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Τελευταία τροποποίηση στις 22/12/2025 - 21:25
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