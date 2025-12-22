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Καρυστιανού κατά ΑΑΔΕ: Ο έλεγχος διατάχθηκε για να μάθουν με ποιους συνεργαζόμαστε και να μας ελέγχουν
Ειδήσεις
14:44 - 22 Δεκ 2025

Καρυστιανού κατά ΑΑΔΕ: Ο έλεγχος διατάχθηκε για να μάθουν με ποιους συνεργαζόμαστε και να μας ελέγχουν

Reporter.gr Newsroom
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Νέα πυρά κατά της ΑΑΔΕ εξαπολύει η Μαρία Καρυστιανού μέσω ανάρτησής της, ζητώντας εξηγήσεις για «τους όρους προτεραιοποίησης του φορολογικού ελέγχου του Συλλόγου των Τεμπών».

Σχολιάζοντας την αντίδραση κύκλων της Ανεξάρτητης Αρχής στη χθεσινή ανάρτησή της με την οποία κατήγγειλε έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών η κ. Καρυστιανού σχολιάζει:

«Κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου, δήλωσε χθες η ΑΑΔΕ, χωρίς βέβαια να απαντάει στα ερωτήματα που την καίνε. Πλην όμως εμείς είμαστε αυτοί που αληθινά πολεμάμε για την εφαρμογή του νόμου σε Ελλάδα και Ευρώπη και βέβαια για να παρακαμφθεί η ασυλία και η ατιμωρησία των υπουργών για τα κακουργήματα που διαπράττουν. Βλέπω όμως ότι πέρα από τους υπουργούς, το σύστημα έχει φροντίσει και για ακαταδίωκτο του Διοικητή και των Μελών της ΑΑΔΕ αφού το άρθρο 33 του ν. 4389/2016 προβλέπει ατιμωρησία τους για σειρά πράξεων και παραλείψεων, ακόμη και για στοχευμένους ελέγχους».

«Τα έχουν προβλέψει όλα. Αυτό που δεν έχουν προβλέψει όμως είναι η καθαρότητά μας, η δύναμη της φωνής μας, το θάρρος μας και βέβαια η γνώση που κατέχουμε. Να διαβάσει λοιπόν ο κόσμος τι προβλέπει ο αντισυνταγματικός νόμος 4389/2016 για το ακαταδίωκτο του Διοικητή και των Μελών της ΑΑΔΕ και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ να μην πετάει τη μπάλα στην κερκίδα με άστοχες δηλώσεις που τον εκθέτουν περισσότερο, αλλά να απαντήσει στα ερωτήματα που του τέθηκαν χθες» αναφέρει, προσθέτοντας πως ο κ. Πιτισλής «είναι δημόσιο πρόσωπο και οφείλει να απαντήσει».

«Ήρθε επιτέλους η ώρα για απόλυτη διαφάνεια σε κάθε πτυχή της δημόσιας δράσης. Επίσης, επειδή δεν είμαστε αφελείς, γνωρίζουμε ότι ο φορολογικός έλεγχος του Συλλόγου δεν διατάχθηκε μόνο για τον εκφοβισμό μας, αλλά και για να μάθουν οι ιθύνοντες μέσα από τα στοιχεία που θα λάβουν με ποιους συνεργαζόμαστε, ώστε να ελέγχουν τα βήματά μας. Εν αναμονή των απαντήσεών σας κ. Πιτσιλή, με έμφαση στους όρους προτεραιοποίησης του φορολογικού ελέγχου του Συλλόγου των Τεμπών. Εσείς αντιλαμβάνεστε καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει προτεραιοποίηση. Είναι βασικό αντικείμενό σας. Όλα στο φως» καταλήγει η ανάρτηση της κ. Καρυστιανού.

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