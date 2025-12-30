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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Σύνταγμα και Πεδίον του Άρεως την παραμονή Πρωτοχρονιάς
Ειδήσεις
21:35 - 30 Δεκ 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Σύνταγμα και Πεδίον του Άρεως την παραμονή Πρωτοχρονιάς

Reporter.gr Newsroom
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην πλατεία Συντάγματος και στο Πεδίον του Άρεως λόγω των εκδηλώσεων της Πρωτοχρονιάς την Τετάρτη 31/12.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από την 20.00 ώρα της 31-12-2025 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων την 1-1-2026, στην περιοχή Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

  • Λ. Β. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σέκερη και Πανεπιστημίου.
  • Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.
  • Λ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.
  • Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λ. Αμαλίας και Δ. Αρεοπαγίτου.
  • Μαυρομματαίων, σε όλο το μήκος της.
  • Πλατεία Συντάγματος, σε όλο το μήκος της.
  • Σταδίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμερικής και Β. Γεωργίου Α΄ και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Από την Τροχαία παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

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