Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης

Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι, σύμφωνα με πληροφορίες.

Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και στις 17:40 της Κυριακής (4/1) τον μετέφερε στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί προέβησαν σε ΚΑΡΠΑ, καθώς ο δημοσιογράφος είχε μεταφερθεί χωρίς τις αισθήσεις του, αλλά παρά τις προσπάθειες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Ο Γιώργος Παπαδάκης γεννήθηκε στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951, με καταγωγή από την Κρήτη. Εκτός από τη σημαντική του πορεία στην τηλεόραση, διέγραψε και αξιοσημείωτη σταδιοδρομία στον έντυπο τύπο.

Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση έγινε τη δεκαετία του 1980 στην εκπομπή «Τρεις στον αέρα» της ΕΡΤ, στο μεσημεριανό πρόγραμμα, όπου εμφανιζόταν ως συμπαρουσιαστής μαζί με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.

Από το 1992 έως το 2025 παρουσίαζε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ελληνικής Τηλεόρασης, «Καλημέρα Ελλάδα», ενώ από το 2011 έως το 2015 παρουσίαζε την αντίστοιχη εκπομπή στον ANT1 με τίτλο «Πρωινό ΑΝΤ1».

Τον Σεπτέμβριο του 2015, η εκπομπή μετονομάστηκε εκ νέου σε «Καλημέρα Ελλάδα» κατόπιν επιθυμίας του ίδιου, η οποία έγινε δεκτή από το κανάλι. Ο κύκλος της παρουσίας του ολοκληρώθηκε στις 4 Ιουλίου 2025, με έντονα συγκινησιακά συναισθήματα τόσο για τον ίδιο όσο και για τους συνεργάτες του.

Ο θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη αφήνει σημαντικό κενό στον ελληνικό δημοσιογραφικό χώρο, καθώς υπήρξε σημείο αναφοράς της πρωινής ενημέρωσης για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Η ανακοίνωση του Λαϊκού Νοσοκομείου για τον Γιώργο Παπαδάκη

Σήμερα, 04/01/26, ο γνωστός δημοσιογράφος Παπαδάκης Γεώργιος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» μέσω ΕΚΑΒ, σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στις 05:42μμ.

Συγκεκριμένα , στις 17:15, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για παραλαβή του Γιώργου Παπαδακη από το Κολωνάκι. Έσπευσε μηχανή άμεσης απόκρισης στις 17.18 ενώ στις 17.22 έφτασε ασθενοφόρο . Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε ΚΑΡΠΑ και στις 17.38 έφθασε στο ΤΕΠ του Λαϊκού.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο επείγουσας αντιμετώπισης και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου προχώρησε σε παρατεταμένες και εντατικές προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 06:26μμ

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Λαϊκού Νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος.

Το «αντίο» του ΑΝΤ1 - Η ανακοίνωση του καναλιού

Ο ANT1, με τον οποίο συνεργάστηκε επί 34 συνεχόμενα χρόνια, αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την πρωινή ενημέρωση και άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση.

«Η οικογένεια του ΑΝΤ1 αποχαιρετά με βαθιά θλίψη έναν άνθρωπο που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την πρωινή ενημέρωση και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση. Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή, μετά από βαρύ έμφραγμα, ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι.

Γεννημένος στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951, υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με πάθος, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης. Πριν κατακτήσει την τηλεόραση, άφησε το στίγμα του και στον έντυπο Τύπο.

Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση, τη δεκαετία του ’80, ήρθε μέσα από την εκπομπή “Τρεις στον αέρα” της κρατικής τηλεόρασης. Λίγα χρόνια αργότερα, από το 1992, έγινε η σταθερή φωνή του πρωινού μέσα από το Καλημέρα Ελλάδα — την εκπομπή που θεμελίωσε την πρωινή ενημέρωση στην ελληνική τηλεόραση και συντρόφευσε γενιές τηλεθεατών.

Η αποχώρησή του από το τιμόνι της εκπομπής, στις 4 Ιουλίου της περασμένης χρονιάς, ήταν γεμάτη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Παρέμεινε, ωστόσο, ενεργός και παρών, προσφέροντας τη ματιά και την εμπειρία του ως σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν υπήρξε απλώς παρουσιαστής. Υπήρξε δάσκαλος, συνομιλητής, σημείο αναφοράς. Με ευθύ λόγο, δημοσιογραφικό ήθος και ακούραστη εργατικότητα, κράτησε ανοιχτό τον διάλογο με την κοινωνία κάθε πρωί για δεκαετίες.

Οι εργαζόμενοι του ΑΝΤ1 εκφράζουμε τα θερμότατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του. H παρακαταθήκη του, θα μένει ζωντανή.»