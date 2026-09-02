ΔΥΠΑ: Έως €14.220 επιδότηση για προσλήψεις στη Δυτική Μακεδονία – Ανοίγει την Πέμπτη η πλατφόρμα

Από την Πέμπτη 3/9 οι αιτήσεις επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας για τις επιπλέον θέσεις στη δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ με επιδότηση έως 14.220 ευρώ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης.

Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στις 13:00, ξεκινά η υποβολή νέου κύκλου αιτήσεων από επιχειρήσεις για θέσεις που αντιστοιχούν σε διαθέσιμο προϋπολογισμό ύψους 2.034.597,20 ευρώ στη Δυτική Μακεδονία, στο πλαίσιο της δράσης απασχόλησης της ΔΥΠΑ, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (ΔΑΜ) της Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης (και όμορων Δήμων Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας), των μικρών νησιών του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει με την κάλυψη του επιπλέον προϋπολογισμού.

Το «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στα ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας, Μεγαλόπολης και Νήσων», αφορά τη δημιουργία 2.700 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για εγγεγραμμένους στο μητρώο ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες και κυμαίνεται από 70% του μισθού και των εισφορών για τους κοινούς ανέργους (829,50 ευρώ μηνιαία, 9.954 ευρώ συνολικά) έως 100% για τους ανέργους που εμπίπτουν στον ορισμό του ΔΑΜ (1.185 ευρώ μηνιαία, 14.220 ευρώ συνολικά), δηλαδή όσους είχαν απασχοληθεί οποιοδήποτε χρονικό διάστημα σε παρακμάζοντες (ενδεικτικά: βασικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης λιγνίτη, δραστηριότητες συμβατικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κ.λπ.) και μετασχηματιζόμενους τομείς (ενδεικτικά: δραστηριότητες διανομής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας).

Επισημαίνεται ότι συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων στη Μεγαλόπολη και στους όμορους δήμους, καθώς και στα μικρά νησιά του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης (νήσος Γαύδος) με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνική συμμετοχή, με τη συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 29.963.800 ευρώ.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://app.opske.gr/

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/active-employment-policies