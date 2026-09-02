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Sell-off στην Ευρώπη: Πετρέλαιο και ομόλογα «γονατίζουν» τις αγορές – Σε χαμηλό μήνα ο Stoxx 600
Χρηματιστήρια
20:14 - 02 Σεπ 2026

Sell-off στην Ευρώπη: Πετρέλαιο και ομόλογα «γονατίζουν» τις αγορές – Σε χαμηλό μήνα ο Stoxx 600

Reporter.gr Newsroom
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Με σημαντικές απώλειες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης 2/9 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η νέα αναταραχή στην αγορά κρατικών ομολόγων επιβάρυνε το επενδυτικό κλίμα, ενώ η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε τους φόβους για τον πληθωρισμό και την επόμενη κίνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 0,24%, στις 645,90 μονάδες, υποχωρώντας σε χαμηλό περίπου ενός μήνα. Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν οι κλάδοι του λιανεμπορίου και της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Στις βασικές αγορές της Ευρώπης, ο γερμανικός DAX υποχώρησε 0,49% στις 25.843,34 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,26% και διαμορφώθηκε στις 8.280,63 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σημείωσε απώλειες 0,30%, στις 10.756,45 μονάδες, επίσης σε χαμηλό ενός μήνα.

Αρνητικό ήταν το κλίμα και στις αγορές της περιφέρειας. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο υποχώρησε 0,24%, στις 51.792,10 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε στις 19.779,00 μονάδες, με πτώση 0,23%.

Στο επίκεντρο το πετρέλαιο

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να αποτελούν βασικό παράγοντα κινδύνου για τις αγορές. Η νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσε τις ανησυχίες για πιθανή περαιτέρω άνοδο των τιμών ενέργειας.

Το Brent ενισχύθηκε κατά 1,08%, στα 95,67 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI διαμορφώθηκε στα 90,84 δολάρια.

Η άνοδος του πετρελαίου αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, αυξάνοντας παράλληλα την αβεβαιότητα γύρω από την επιτοκιακή πολιτική της ΕΚΤ.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Αύγουστο έδειξαν αποκλιμάκωση του δομικού πληθωρισμού στο 2,4%. Ωστόσο, ο γενικός πληθωρισμός ανήλθε στο 3,3%, κυρίως λόγω της ενεργειακής συνιστώσας, γεγονός που διατηρεί στο προσκήνιο το ενδεχόμενο αυστηρότερης στάσης από την ΕΚΤ στη συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου.

Τα ομόλογα αυξάνουν την πίεση στις μετοχές

Παράλληλα, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στην άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και στις δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Βρετανία.

Οι αυξημένες ανησυχίες για το δημόσιο χρέος έχουν προκαλέσει νέο κύμα πωλήσεων στους κρατικούς τίτλους, οδηγώντας τις αποδόσεις υψηλότερα. Ενδεικτικά, η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2011.

Η άνοδος των αποδόσεων μεταβάλλει και τις ισορροπίες στις τοποθετήσεις των επενδυτών. Όσο τα ομόλογα προσφέρουν υψηλότερες και πιο προβλέψιμες αποδόσεις, περιορίζεται το premium που απαιτούν οι επενδυτές για να αναλάβουν το μεγαλύτερο ρίσκο των μετοχών.

Η εξέλιξη αυτή πλήττει ιδιαίτερα τους κλάδους που είναι περισσότερο ευάλωτοι στις μεταβολές των επιτοκίων, όπως η τεχνολογία, η πράσινη ενέργεια και τα ακίνητα. Στη σημερινή συνεδρίαση, οι αυτοκινητοβιομηχανίες, οι τεχνολογικές εταιρείες και γενικότερα οι κυκλικές μετοχές υψηλότερου ρίσκου βρέθηκαν στο επίκεντρο των πιέσεων.

Η αισιοδοξία της UBS

Παρά το δύσκολο βραχυπρόθεσμο περιβάλλον, η UBS διατηρεί θετική στάση απέναντι στις ευρωπαϊκές μετοχές.

«Παραμένουμε θετικοί για τις μετοχές της Ευρωζώνης, παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις από τις τιμές ενέργειας, τις αποδόσεις των ομολόγων και το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων από την ΕΚΤ», ανέφερε σε σημείωμά του ο Μαρκ Χέφελε, επικεφαλής επενδύσεων της UBS Global Wealth Management.

Όπως σημείωσε, η βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας, η ενίσχυση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και οι σχετικά λογικές αποτιμήσεις μπορούν να στηρίξουν περαιτέρω άνοδο των ευρωπαϊκών μετοχών.

Ωστόσο, οι επενδυτές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η πορεία των ενεργειακών τιμών, οι αποδόσεις των ομολόγων και οι δημοσιονομικές πιέσεις στις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές πηγές μεταβλητότητας.

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