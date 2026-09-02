Καλαφάτης: Η Δυτική Μακεδονία γυρίζει σελίδα για να γίνει υπόδειγμα για όλη την ελληνική επικράτεια

«Με την επίσκεψή μας επιβεβαιώνουμε ότι η Δυτική Μακεδονία γυρίζει σελίδα και είμαστε βέβαιοι ότι μπορεί ν΄αποτελέσει ένα καλό υπόδειγμα και για όλη την ελληνική επικράτεια», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη στο WEST Channel στην Κοζάνη και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Βακρατσά.

Όπως επισήμανε ο κ. Καλαφάτης: «Ο Κόμβος Καινοτομίας Υδρογόνου του ΕΚΕΤΑ στο ΒΙΟΠΑ Πτολεμαΐδας, μια από τις εμβληματικές δράσεις του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης προϋπολογισμού 19,8 εκατ. ευρώ, αναδεικνύεται ως κόμβος πράσινου υδρογόνου που μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για τον πολίτη, συμβάλλοντας για παράδειγμα στην ενίσχυση του συστήματος τηλεθέρμανσης ή σε περιβαλλοντικά καθαρές και αθόρυβες γειτονιές, αφού ο σταθμός θα τροφοδοτεί με υδρογόνο δύο κατ΄αρχήν απορριμματοφόρα του Δήμου Εορδαίας, εξασφαλίζοντας αθόρυβη αποκομιδή απορριμμάτων και μηδενικούς ρύπους μέσα στην πόλη». «Ο κόμβος επίσης θα συμβάλει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου», ανέφερε ο Υφυπουργός υπογραμμίζοντας ότι: «Δημιουργείται ένα καλό παράδειγμα στην περιοχή που δείχνει τον δρόμο για την επόμενη ημέρα για όλη την περιοχή με άμεσο αποτύπωμα στη βελτίωση της καθημερινότητας ποιότητας ζωής των πολιτών».

«Παράλληλα», όπως τόνισε ο κ. Καλαφάτης, «στην Κοζάνη με τον υπερ-υπολογιστή Τεχνητής Νοημοσύνης, προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, ο οποίος θα λειτουργήσει με τη συμμετοχή πολλών φορέων, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας, δημιουργείται ένα νέο κέντρο δεδομένων που θα ενισχύσει την έρευνα και την ανάπτυξη υποστηρίζοντας ερευνητές και επιχειρήσεις». «Και εδώ, στη Δυτική Μακεδονία, με τον τρόπο αυτό», ανέφερε ο Υφυπουργός, «θέλουμε να συμβάλλουμε στη διαδικασία της δίκαιης μετάβασης της περιοχής, δημιουργώντας μια νέα ψηφίδα αυτής της νέας εποχής. Η Δυτική Μακεδονία γυρίζει σελίδα και είμαστε βέβαιοι ότι μπορεί ν΄αποτελέσει ένα καλό υπόδειγμα και για όλη την ελληνική επικράτεια».

Αναφερόμενος στη συμβολή των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη ο Σταύρος Καλαφάτης σημείωσε ότι: «Είμαστε από τις λίγες χώρες που έχουμε προετοιμάσει το έδαφος για το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται με τις νέες τεχνολογίες, την κβαντική υπολογιστική, τη ρομποτική, τα microchips και την Τεχνητή Νοημοσύνη στο δρόμο για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που δίνει έμφαση στη νέα γνώση. Μετατρέπουμε και εξελίσσουμε το παραγωγικό μας πρότυπο με άξονα τις νέες τεχνολογίες».

Όπως εξήγησε: «Με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που διαθέτει εθνική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη και έχει επενδύσει ουσιαστικά στο κομμάτι αυτό. Με τον υπερ-υπολογιστή «Δαίδαλος», στο Λαύριο, με τον νέο υπερ-υπολογιστή στην Κοζάνη, με το Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης AI «Pharos» -ένα από τα επτά που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση- αλλά και με το Κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης του ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη AI Nucleus, προετοιμάζουμε σταθερά το μέλλον». «Στην κατεύθυνση αυτή», επισήμανε ο Υφυπουργός, «ανακαινίζουμε και εκσυγχρονίζουμε τις κτηριακές υποδομές και ενισχύουμε τον εξοπλισμό των ερευνητικών κέντρων της χώρας με περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ με τη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτή η Κυβέρνηση μεριμνά έγκαιρα για να προετοιμάσει το έδαφος, να έχει τις υποδομές για να μπορέσει να παραχθεί η καινοτομία και να διασυνδεθεί με την επιχειρηματικότητα, την κοινωνία και την οικονομία”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

«Είμαστε εδώ για να δώσουμε στη Δυτική Μακεδονία αυτό που της αξίζει. Η Δυτική Μακεδονία είναι και πρέπει να είναι για μας το επόμενο big thing», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης σε συνέντευξη στο «True Story Radio 102,8» και στον δημοσιογράφο Αντώνη Πουγαρίδη.

Αναφερόμενος στον ρόλο και τη συνεισφορά του ΕΚΕΤΑ στην περιοχή ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι: «Το ΕΚΕΤΑ είναι ένα κορυφαίο ερευνητικό κέντρο εφαρμοσμένης έρευνας στη χώρα μας. Ο προϋπολογισμός του είναι γύρω στα 60 εκατ. εκ των οποίων μόνο τα 8 εκατ. επιβαρύνουν τον φορολογούμενο πολίτη. Το 92% του προϋπολογισμού του ουσιαστικά το εξασφαλίζει από ίδιους πόρους και ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα και από συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα». Όπως τόνισε ο Υφυπουργός: «Είναι το πιο χαρακτηριστικό καλό παράδειγμα του πως μπορεί η έρευνα να βγει από τα συρτάρια και να έχει ένα αποτύπωμα στην κοινωνία και στην οικονομία. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Και μέσα από τα παραρτήματα του ΕΚΕΤΑ, του ΙΤΕ, του ΠΑΣΤΕΡ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου και άλλων ερευνητικών κέντρων. Δημιουργούμε ένα μοναδικό οικοσύστημα καινοτομίας και νέων τεχνολογιών που ουσιαστικά διαμορφώνουν την ανάπτυξη του αύριο», τόνισε ο κ. Καλαφάτης.

«Η ανάπτυξη του μέλλοντος θα έχει απαραίτητα βασικούς stake holders τις νέες τεχνολογίες, τα microchips, τους μικροϋπολογιστές. Και βεβαίως θα αρχίσουμε να μιλάμε πολύ πιο έντονα για τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα η οποία μπορεί να βοηθηθεί πιο άμεσα από τις σύγχρονες τεχνολογίες, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την παραγωγή νέας γνώσης», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.