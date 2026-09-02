ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ για το δυστύχημα στο Σινά της Αιγύπτου
Ειδήσεις
21:30 - 02 Σεπ 2026

Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ για το δυστύχημα στο Σινά της Αιγύπτου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 28 τραυματίστηκαν σε πολύνεκρο τροχαίο με λεωφορείο στη χερσόνησο του Σινά της Αιγύπτου, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται Αιγύπτιοι και Ιορδανοί πολίτες. Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις κυβερνήσεις και τους λαούς της Αιγύπτου και της Ιορδανίας.

"Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην κυβέρνηση και τον λαό της Αιγύπτου μετά το τραγικό ατύχημα με λεωφορείο που συνέβη σήμερα στο Σινά, το οποίο στοίχισε πολλές ζωές και προκάλεσε πολλούς τραυματίες", αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο "Χ" για το πολύνεκρο τροχαίο.

"Εκφράζουμε επίσης τα συλλυπητήριά μας στην Ιορδανία, καθώς μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και πολίτες της", προσθέτει.

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο, το οποίο σημειώθηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στη χερσόνησο του Σινά, στην Αίγυπτο. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται Αιγύπτιοι και Ιορδανοί πολίτες, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές των δύο χωρών.

Το δυστύχημα συνέβη στην επαρχία του Νοτίου Σινά, στον οδικό άξονα που ενώνει τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς Νταχάμπ και Νουβέιμπα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων επιβαινόντων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στα άκρα η κόντρα Ισραήλ–Τουρκίας: «Πόλεμος» ανακοινώσεων Ερντογάν–Νετανιάχου
Ειδήσεις

Στα άκρα η κόντρα Ισραήλ–Τουρκίας: «Πόλεμος» ανακοινώσεων Ερντογάν–Νετανιάχου

Νέο θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν 20χρονο μοτοσικλετιστή.
Ειδήσεις

Νέο θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν 20χρονο μοτοσικλετιστή.

Το «αντίο» των πολιτικών στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη
Πολιτική

Το «αντίο» των πολιτικών στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών
Ειδήσεις

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
02/09/2026 - 22:15

Έρευνα: 560 εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν από την κλιματική αλλαγή – Τα πιο ευάλωτα θύματα της ζέστης

Ειδήσεις
02/09/2026 - 21:59

«Καταιγίδα» στο Πεντάγωνο: Αποχωρήσεις κορυφαίων αξιωματικών και ανησυχία για τα αποθέματα όπλων

Ειδήσεις
02/09/2026 - 21:30

Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ για το δυστύχημα στο Σινά της Αιγύπτου

Magazino
02/09/2026 - 21:12

«Δεν θέλω άλλο μωρό, αλλά πενθώ το τέλος της γονιμότητάς μου»: Η εξομολόγηση μιας μαμάς

Πολιτική
02/09/2026 - 21:10

Τσίπρας από Θεσσαλονίκη: Το οικονομικό σχέδιο της ΕΛ.Α.Σ. - Κατάργηση των Πανελλαδικών και κατώτατος μισθός €1.000

Ειδήσεις
02/09/2026 - 20:59

Κόστα: Νέοι φόροι ή περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ – Σκληρό παζάρι ενόψει Οκτωβρίου

Εργασιακά
02/09/2026 - 20:40

ΔΥΠΑ: Έως €14.220 επιδότηση για προσλήψεις στη Δυτική Μακεδονία – Ανοίγει την Πέμπτη η πλατφόρμα

Χρηματιστήρια
02/09/2026 - 20:14

Sell-off στην Ευρώπη: Πετρέλαιο και ομόλογα «γονατίζουν» τις αγορές – Σε χαμηλό μήνα ο Stoxx 600

Πολιτική
02/09/2026 - 19:59

Μητσοτάκης για ΔΕΗ: Από τα πρόθυρα χρεοκοπίας, ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια

Ειδήσεις
02/09/2026 - 19:56

Κάρυστος: Σε πλήρη εξέλιξη η μάχη με τις φλόγες – Επιχειρούν 18 εναέρια μέσα

Ειδήσεις
02/09/2026 - 19:50

Ο παγκόσμιος χάρτης αλλάζει: Ο Τραμπ θέλει να μετονομάσει τα Στενά του Ορμούζ σε «Στενά Τραμπ»

Πολιτική
02/09/2026 - 19:45

Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Έβρου: Παραιτήθηκε με αιχμές ο Μπένος – «Διαφωνώ με την κατεύθυνση του Masterplan»

Πολιτική
02/09/2026 - 19:30

Καλαφάτης: Η Δυτική Μακεδονία γυρίζει σελίδα για να γίνει υπόδειγμα για όλη την ελληνική επικράτεια

Οικονομία
02/09/2026 - 19:10

Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών: Έως 39 ευρώ τον μήνα το όφελος για τα νοικοκυριά

Ειδήσεις
02/09/2026 - 19:00

Γερμανία: Ένας Ρώσος και ένας Λευκορώσος συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τις επιθέσεις με drones στη Λειψία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/09/2026 - 18:45

Παπασταύρου: Ενεργειακή συμμαχία με ΗΠΑ με φόντο το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Επιχειρήσεις
02/09/2026 - 18:32

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα σε Πειραιώς Asset Management, ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή και ΕΚΤΕΡ

Ακίνητα
02/09/2026 - 18:20

Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Δύο προσφορές για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου»

Ανακοινώσεις
02/09/2026 - 18:00

Quest: Εκτόξευση 25,2% στα καθαρά κέρδη – Στα €750 εκατ. ο τζίρος του α’ εξαμήνου

Ανακοινώσεις
02/09/2026 - 17:56

Eurobank: Στις 4 Σεπτεμβρίου η διαπραγμάτευση 6,56 εκατ. νέων μετοχών από stock options

Σχόλια Αγοράς
02/09/2026 - 17:50

Χρηματιστήριο: Οριακές απώλειες για τον ΓΔ – Στήριγμα οι τράπεζες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/09/2026 - 17:50

Tα ηλεκτρικά οχήματα σημείωσαν ρεκόρ μεριδίου αγοράς 98,7% στη Νορβηγία

Οικονομία
02/09/2026 - 17:48

Νομοσχέδιο για τις ξένες επενδύσεις: Projects έως €50 εκατ. σε βιομηχανία, AI, άμυνα και υγεία

Ειδήσεις
02/09/2026 - 17:41

«Πυρά» Κλούνεϊ κατά Τραμπ: Οι ΗΠΑ ζουν μια δυστυχή περίοδο – Θα την ξεπεράσουμε

Περιβάλλον
02/09/2026 - 17:35

Πυρκαγιές, καύσωνες και ξηρασία: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τα «πλανητικά όρια»

Ειδήσεις
02/09/2026 - 17:24

Νέα δικαστήρια σε πρώην στρατόπεδα: Συμφωνία Δικαιοσύνης και Άμυνας για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

Χρηματιστήρια
02/09/2026 - 17:07

Οριακά κέρδη για Wall Street: Ομόλογα, πληθωρισμός και πετρέλαιο την κρατούν σε «ομηρία»

Επιχειρήσεις
02/09/2026 - 17:05

Volkswagen: Σε τεντωμένο σκοινί διοίκηση – εργαζόμενοι για το σχέδιο περικοπών

Ειδήσεις
02/09/2026 - 16:55

Ρηματική διακοίνωση Άγκυρας προς Αθήνα: «Όχι» σε δραστηριότητες που αλλάζουν το status quo στο Αιγαίο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/09/2026 - 16:33

Στα δόκανο της αστυνομίας έξι παίκτες παράνομων τυχερών παιγνίων στην Καλλιθέα – Βαρύτατες ποινικές κυρώσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ