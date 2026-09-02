Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ για το δυστύχημα στο Σινά της Αιγύπτου

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 28 τραυματίστηκαν σε πολύνεκρο τροχαίο με λεωφορείο στη χερσόνησο του Σινά της Αιγύπτου, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται Αιγύπτιοι και Ιορδανοί πολίτες. Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις κυβερνήσεις και τους λαούς της Αιγύπτου και της Ιορδανίας.

"Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην κυβέρνηση και τον λαό της Αιγύπτου μετά το τραγικό ατύχημα με λεωφορείο που συνέβη σήμερα στο Σινά, το οποίο στοίχισε πολλές ζωές και προκάλεσε πολλούς τραυματίες", αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο "Χ" για το πολύνεκρο τροχαίο.

"Εκφράζουμε επίσης τα συλλυπητήριά μας στην Ιορδανία, καθώς μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και πολίτες της", προσθέτει.

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο, το οποίο σημειώθηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στη χερσόνησο του Σινά, στην Αίγυπτο. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται Αιγύπτιοι και Ιορδανοί πολίτες, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές των δύο χωρών.

Το δυστύχημα συνέβη στην επαρχία του Νοτίου Σινά, στον οδικό άξονα που ενώνει τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς Νταχάμπ και Νουβέιμπα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων επιβαινόντων.