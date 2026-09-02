Έρευνα: 560 εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν από την κλιματική αλλαγή – Τα πιο ευάλωτα θύματα της ζέστης

Πάνω από 560 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 0-9 ετών βιώνουν πλέον τουλάχιστον έναν επιπλέον μήνα επικίνδυνης θερμικής καταπόνησης κάθε χρόνο.

Νέα επιστημονική έρευνα από το ελεύθερο πανεπιστήμιο των Βρυξελλών Vrije Universiteit Brussel (VUB), η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science Advances, αποκαλύπτει ότι τα παιδιά υφίστανται δυσανάλογα τις επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της διεθνούς ερευνητικής ομάδας, έως και 560 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 0 έως 9 ετών —δηλαδή το 43% του παγκόσμιου πληθυσμού αυτής της ηλικιακής ομάδας— βιώνουν τουλάχιστον έναν επιπλέον μήνα (30 ή περισσότερες ημέρες) επικίνδυνης θερμικής καταπόνησης ετησίως.

Η έκθεση αυτή ξεπερνά κάθε άλλη ηλικιακή κατηγορία. Ενδεικτικά, είναι σχεδόν τριπλάσια από το αντίστοιχο ποσοστό της ομάδας 60-69 ετών, όπου 190 εκατομμύρια άτομα (30%) αντιμετωπίζουν αυτή την επιπλέον απειλή.

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