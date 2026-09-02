«Καταιγίδα» στο Πεντάγωνο: Αποχωρήσεις κορυφαίων αξιωματικών και ανησυχία για τα αποθέματα όπλων

Έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ο Πιτ Χέγκσεθ βρίσκεται επικεφαλής ενός Πενταγώνου με λιγότερα ανώτατα στελέχη, λιγότερα κρίσιμα οπλικά συστήματα και μικρότερο βαθμό δημόσιας λογοδοσίας από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στις δύο θητείες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει σε δημοσίευμα του το Axios.

Το Πεντάγωνο έχει εισέλθει σε μια περίοδο βαθιάς θεσμικής αναταραχής, καθώς μια κρίση ηγεσίας στο εσωτερικό των ΗΠΑ συμπίπτει με μια κρίση επιχειρησιακών δυνατοτήτων στο εξωτερικό.

Η αποχώρηση Ντρίσκολ

Η πιο χαρακτηριστική εξέλιξη σημειώθηκε τη Δευτέρα με την παραίτηση του υπουργού Στρατού Νταν Ντρίσκολ, στενού φίλου και συμφοιτητή του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στη Νομική του Yale, ο οποίος στο παρελθόν θεωρούνταν πιθανός διάδοχος του Χέγκσεθ.

Ο Ντρίσκολ, ανερχόμενο στέλεχος που ο Τραμπ είχε επιλέξει για ευαίσθητες διπλωματικές αποστολές στην Ουκρανία, παραιτήθηκε έπειτα από μήνες αντιπαραθέσεων με τον Χέγκσεθ σχετικά με την ηγεσία και τον εκσυγχρονισμό του Στρατού.

Η αποχώρησή του, μετά την αποπομπή από τον Χέγκσεθ του αρχηγού του Στρατού, στρατηγού Ράντι Τζορτζ, αφήνει τις αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις χωρίς ηγεσία σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο που να έχει λάβει την έγκριση της Γερουσίας, ενώ ο πόλεμος με το Ιράν βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι μαζικές αποχωρήσεις ανώτατων αξιωματικών

Ο Χέγκσεθ έχει απομακρύνει ή έχει οδηγήσει σε παραίτηση ανώτατους αξιωματικούς σχεδόν από όλους τους κλάδους των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, μεταξύ άλλων τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, τον ανώτατο ναύαρχο του Πολεμικού Ναυτικού και τον αρχηγό του Στρατού Ξηράς.

Σύμφωνα με καταμέτρηση της Washington Post, περισσότεροι από δύο δωδεκάδες ανώτατοι αξιωματικοί έχουν απομακρυνθεί επί Χέγκσεθ, ο οποίος έχει αναδιαμορφώσει σχεδόν στο σύνολό του το Γενικό Επιτελείο. Από τους αρχηγούς που παρέλαβε στη θέση τους, εξακολουθούν να υπηρετούν μόνο οι επικεφαλής του Σώματος Πεζοναυτών και της Διαστημικής Δύναμης.

Οι New York Times αναφέρουν ότι ο Χέγκσεθ έχει επίσης προσωπικά αφαιρέσει τουλάχιστον 45 αξιωματικούς από καταλόγους προαγωγών μέσα στο 2026, σε μια ασυνήθιστη παρέμβαση σε ένα σύστημα που παραδοσιακά παρέμενε σε μεγάλο βαθμό προστατευμένο από την πολιτική ηγεσία.

Το NBC News μετέδωσε την Τρίτη ότι ο Χέγκσεθ έχει μπλοκάρει και άλλες προαγωγές τις τελευταίες εβδομάδες, μεταξύ των οποίων περισσότερες από δώδεκα που αφορούν μαύρους, ισπανόφωνους ή γυναίκες αξιωματικούς από διάφορους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πίεση στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνατότητες

Η συσσωρευμένη επίδραση των αλλαγών είναι μια πιο περιορισμένη ανώτατη στρατιωτική διοίκηση, ακριβώς τη στιγμή που ο πόλεμος με το Ιράν δοκιμάζει τα όρια των δυνατοτήτων του αμερικανικού στρατού.

Η Washington Post αναφέρει ότι οι διοικητές που είναι υπεύθυνοι για την Ευρώπη, τον Ειρηνικό και τη Λατινική Αμερική, μαζί με τον ανώτατο αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού, εξέφρασαν επίσημα την αντίθεσή τους στην παράταση της ανάπτυξης δυνάμεων για τον πόλεμο στο Ιράν. Προειδοποίησαν ότι οι παρατεταμένες αναπτύξεις υποβαθμίζουν την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν απειλές σε άλλες περιοχές.

Σύμφωνα με την Post, ο ανώτατος ναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού ενημέρωσε τον Χέγκσεθ ότι μόλις περίπου το ένα τέταρτο των αντιτορπιλικών του στόλου είναι έτοιμο να αναπτυχθεί. Παράλληλα, το μοναδικό αεροπλανοφόρο του Ναυτικού που βρίσκεται αποκλειστικά στον Ειρηνικό έχει μεταφερθεί στη Μέση Ανατολή.

Το Associated Press αναφέρει ότι ο πόλεμος έχει καταναλώσει το 65% του αποθέματος των αμερικανικών αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot, περιορίζοντας τα διαθέσιμα αποθέματα για το ΝΑΤΟ και υποχρεώνοντας το Πεντάγωνο να διατηρεί όπλα που θα ήταν επίσης κρίσιμα σε περίπτωση σύγκρουσης με την Κίνα.

Τι απαντά το Πεντάγωνο

«Η αντίληψη ότι το υπουργείο βρίσκεται σε κατάσταση αποδιοργάνωσης είναι εντελώς αβάσιμη και αποτελεί προσβολή για κάθε αφοσιωμένο επαγγελματία και πολεμιστή σε αυτό το κτίριο, ο οποίος προσέρχεται καθημερινά στην εργασία του για να υπερασπιστεί το έθνος», δήλωσε στο Axios ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ.

Ο Πάρνελ υποστήριξε ότι οι «διαφωνίες» από Αμερικανούς στρατηγούς αποτελούν «τυπική διαδικασία» και χαρακτήρισε τη δημοσίευση από την Washington Post απόρρητων αξιολογήσεων από το βιβλίο εντολών του Χέγκσεθ «έγκλημα» και «προδοσία των Ενόπλων Δυνάμεων».

Απαντώντας ξεχωριστά στο δημοσίευμα του AP σχετικά με τα αποθέματα πυρομαχικών, ο Πάρνελ χαρακτήρισε «ψευδείς» τους ισχυρισμούς περί ελλείψεων και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «βαθύ και ετοιμοπόλεμο οπλοστάσιο».

Ένα Πεντάγωνο με μικρότερη δημόσια πρόσβαση

Την ίδια ώρα, καθώς η αναταραχή εντείνεται, το Πεντάγωνο έχει γίνει αισθητά λιγότερο προσβάσιμο στο κοινό.

Δεν έχει πραγματοποιηθεί επίσημη ενημέρωση Τύπου από τις 5 Μαΐου — σχεδόν τέσσερις μήνες σιωπής εν μέσω ενεργού πολέμου — παρά την αρχική δέσμευση του Πάρνελ ότι οι ενημερώσεις θα γίνονταν τακτικά, στο πλαίσιο της δημιουργίας του «πιο διαφανούς υπουργείου Άμυνας στην ιστορία».

Η Washington Post αποκάλυψε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι το Πεντάγωνο τοποθέτησε αθόρυβα σε πολιτικές θέσεις αρκετούς στρατιωτικούς influencers που πρόσκεινται στο κίνημα MAGA, οι οποίοι συνέχισαν παράλληλα να προωθούν δημόσια την ατζέντα του Χέγκσεθ και να επιτίθενται στους επικριτές του.

Τρία ανώτατα στελέχη της στρατιωτικής εφημερίδας Stars and Stripes έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του Πενταγώνου, υποστηρίζοντας ότι απολύθηκαν ως αντίποινα για δημοσιεύματα που ασκούσαν κριτική στις συνθήκες που επικρατούν σε αεροπλανοφόρο το οποίο έχει αναπτυχθεί στον πόλεμο με το Ιράν.

Το συμπέρασμα

Η αναταραχή, αντί να αποδυναμώσει τον Χέγκσεθ, φαίνεται να έχει ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του.

Έχει επιβιώσει από το λεγόμενο «Signalgate» και μια σειρά σκανδάλων, έχει ξεπεράσει πιθανούς ανταγωνιστές και έχει εδραιώσει τον έλεγχό του σε έναν θεσμό που το κίνημα MAGA επί χρόνια παρουσίαζε ως προπύργιο του λεγόμενου «βαθέος κράτους».

Ο Τραμπ έχει απαντήσει στην αναταραχή επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή του στον Χέγκσεθ και ζητώντας από το Κογκρέσο να εμπιστευθεί στο Πεντάγωνό του έναν πρωτοφανή αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων.