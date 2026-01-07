Ασλανίδης για Καρυστιανού: Ο αγώνας για τα Τέμπη δεν είναι εφαλτήριο εξουσίας

Την έντονη αντίθεση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών στην πολιτικοποίηση της δράσης του εξέφρασε ο αντιπρόεδρός του, Παύλος Ασλανίδης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή, με αφορμή την προαναγγελία ίδρυσης πολιτικού κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού.

Όπως ανέφερε, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου δεν είχε καμία ενημέρωση για τις κινήσεις αυτές και είχε εκδώσει σχετική ανακοίνωση ήδη πριν από δύο εβδομάδες. Ο κ. Ασλανίδης τόνισε ότι ο Σύλλογος ιδρύθηκε αποκλειστικά για τη διερεύνηση και την ανάδειξη της αλήθειας γύρω από το έγκλημα των Τεμπών και όχι για τη δημιουργία πολιτικού φορέα. Υπογράμμισε ότι, παρότι το έγκλημα είναι βαθιά πολιτικό, δεν μπορεί να επιτραπεί ο αγώνας των συγγενών να μετατραπεί σε όχημα προσωπικών φιλοδοξιών ή σε εργαλείο ανάληψης εξουσίας, σημειώνοντας πως η συγκεκριμένη πορεία «έχει πάει πολύ πιο πέρα» από αυτό που θα μπορούσε να γίνει ανεκτό.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο η κα Καρυστιανού να παραμείνει στην προεδρία του Συλλόγου, ο αντιπρόεδρος ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για ζήτημα ηθικής τάξης και ασυμβίβαστου. Όπως είπε, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η πρόθεση για δημιουργία κόμματος, ο Σύλλογος ανέμενε την παραίτησή της. Πρόσθεσε ότι ενδέχεται να επισπευστούν οι διαδικασίες και να λήξει η θητεία της νωρίτερα, ακόμη και πριν τον Μάρτιο, μέσω εκλογών. «Δεν μπορείς να μιλάς εκ μέρους ενός συλλόγου και ταυτόχρονα να χτίζεις κομματικό φορέα. Δεν γίνεται να πατάς σε δύο βάρκες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά την επέτειο του δυστυχήματος, ο κ. Ασλανίδης ξεκαθάρισε ότι η κα Καρυστιανού, εφόσον επιμείνει στην πολιτική της πρωτοβουλία, δεν θα έχει καμία οργανωτική σχέση με τις εκδηλώσεις. Όπως είπε, μπορεί να παρευρεθεί και να μιλήσει μόνο με την ιδιότητα της μητέρας θύματος και όχι ως πολιτικό πρόσωπο.

Παράλληλα, διέψευσε ισχυρισμούς ότι συγγενείς θυμάτων στηρίζουν το εγχείρημα δημιουργίας κόμματος, τονίζοντας ότι από τις επαφές που έχουν γίνει τόσο εντός όσο και εκτός Συλλόγου, δεν υπάρχει κανένας που να συντάσσεται με αυτή την προσπάθεια.

Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου υπογράμμισε ότι η στάση αυτή δεν του προκαλεί απογοήτευση, επισημαίνοντας πως ο στόχος των συγγενών παραμένει αμετάβλητος: η αποκάλυψη της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών. Όπως είπε, δεν τους απασχολεί ούτε η προσωπική προβολή ούτε η προσπάθεια «ξεπλύματος» του εγκλήματος.

Αναφερόμενος στα στοιχεία που ο Σύλλογος καλείται να παραδώσει στο ΣΔΟΕ, ο κ. Ασλανίδης χαρακτήρισε την κίνηση «επικοινωνιακό αυτογκόλ» της κυβέρνησης, διερωτώμενος γιατί οι έλεγχοι δεν στρέφονται σε άλλες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τη δημόσια συζήτηση, αλλά επιλέχθηκε να στοχοποιηθεί ο Σύλλογος των συγγενών.

Τέλος, ερωτηθείς για το αν έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, σημείωσε ότι στη χώρα μας «χρειάζεται ένα μικρό σπρώξιμο για να γίνει το αυτονόητο», εκφράζοντας ωστόσο την πεποίθηση ότι τελικά η αλήθεια θα αποκαλυφθεί.