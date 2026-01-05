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Ανακοίνωσε νέο πολιτικό εγχείρημα η Καρυστιανού
Ειδήσεις
23:25 - 05 Ιαν 2026

Ανακοίνωσε νέο πολιτικό εγχείρημα η Καρυστιανού

Reporter.gr Newsroom
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Στην ανάπτυξη ενός νέου πολιτικού κινήματος στη χώρα αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού, σε συνέντευξή της στο Kontra, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη συμμετοχή των πολιτών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. «Η κοινωνική αφύπνιση έχει κινητοποιήσει τους Έλληνες. Είναι συγκινητική η επιθυμία να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Έρχονται εντυπωσιακά βιογραφικά από κόσμο που θέλει να βοηθήσει και εθελοντικά», τόνισε.

Η ίδια σημείωσε ότι η οργάνωση της πρωτοβουλίας προχωρά με γοργούς ρυθμούς, προσθέτοντας ότι προαπαιτούμενα για συμμετοχή είναι η εμπειρία, η γνώση, η ακεραιότητα και η εθελοντική διάθεση, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν αναζητούνται άτομα με εμπλοκή σε πολιτικούς χώρους. «Η καθαρότητα, ο εθελοντισμός και η ακεραιότητα του χαρακτήρα είναι στα βασικά για εμάς», υπογράμμισε.

Σχετικά με το αν θα ηγηθεί η ίδια του νέου κόμματος, η κ. Καρυστιανού απέφυγε να απαντήσει οριστικά: «Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη μέσα από τις διαδικασίες. Αυτό το κίνημα που ξεκίνησε αυθόρμητα και ο τελικός του στόχος είναι η κάθαρση της χώρας, είναι ανιδιοτελές. Οι άνθρωποι που θα το αγκαλιάσουν θα δείξουν και τον ηγέτη τους».

Για το όνομα του νέου κόμματος, περιορίστηκε να πει: «Δεν θα κάνω ανακοινώσεις, θα δείξει». Παράλληλα, εξέφρασε θετικά σχόλια για τον κ. Φαραντούρη, λέγοντας: «Γνώρισα από κοντά τον κ. Φαραντούρη, έχω μόνο θετικά να πω. Είναι γνώστης, ήταν θετικός στο να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την εκδήλωση για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που αγκαλιάζουν κινήσεις σαν και αυτή, που έχουν ως βασικό αίτημα την κάθαρση».

Αναφερόμενη στις αντιρρήσεις που έχουν εκφράσει μέλη του συλλόγου συγγενών θυμάτων, δήλωσε: «Σέβομαι πάρα πολύ τη γνώμη των συγγενών. Σε αυτά τα τρία χρόνια διαφωνώ με κάποια πράγματα που κάνουν κάποιοι, δεν το έχω πει όμως ποτέ δημόσια. Δε μου έχει ζητηθεί μέχρι σήμερα να παραιτηθώ από τον Σύλλογο, η θητεία μου λήγει τον Μάρτιο».

Η κ. Καρυστιανού κατέληξε ότι η κοινωνική κινητοποίηση και η συμμετοχή των πολιτών αποτελούν τον κινητήριο μοχλό για τη δημιουργία ενός κόμματος που θα θέσει στο επίκεντρο την κάθαρση και τη διαφάνεια στη δημόσια ζωή.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/01/2026 - 00:12
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