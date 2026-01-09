Καρυστιανού: Δε θα ανακοινώσω νέο κόμμα ανήμερα της επετείου των Τεμπών - Τραγικά τα δημοσιεύματα

Η Μαρία Καρυστιανού διέψευσε κατηγορηματικά πληροφορίες που τη φέρουν να προχωρά στην ανακοίνωση ίδρυσης πολιτικού κόμματος ανήμερα της επετείου της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών

«Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι τραγικό», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Καρυστιανού, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της για τα σχετικά δημοσιεύματα.

Υπογράμμισε παράλληλα ότι η ίδια αναφέρθηκε μόνο στην πρόοδο που συντελείται στη συγκρότηση ενός κινήματος κατά της διαφθοράς από τη μεριά των πολιτών, ενώ τόνισε πως την ενοχλεί βαθιά η διασπορά τέτοιων σεναρίων.

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