Καρυστιανού: Δε θα ανακοινώσω νέο κόμμα ανήμερα της επετείου των Τεμπών - Τραγικά τα δημοσιεύματα

«Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι τραγικό», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Καρυστιανού, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της για τα σχετικά δημοσιεύματα.
Υπογράμμισε παράλληλα ότι η ίδια αναφέρθηκε μόνο στην πρόοδο που συντελείται στη συγκρότηση ενός κινήματος κατά της διαφθοράς από τη μεριά των πολιτών, ενώ τόνισε πως την ενοχλεί βαθιά η διασπορά τέτοιων σεναρίων.
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