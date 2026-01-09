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Κεραμέως: Οι εργαζόμενοι στον κλάδο ιδιωτικής ασφάλισης προστατεύονται από την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Πολιτική
16:59 - 09 Ιαν 2026

 Κεραμέως: Οι εργαζόμενοι στον κλάδο ιδιωτικής ασφάλισης προστατεύονται από την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ασφαλιστικές εταιρείες επεκτείνεται σε όλο τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, με απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.  

Όπως αναφέρει η κ. Κεραμέως σε ανάρτησή της, με την κήρυξή της ως γενικώς υποχρεωτικής, η Συλλογική Σύμβαση καλύπτει πλέον το 100% των εργαζομένων του κλάδου, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη των οργανώσεων που την υπέγραψαν και ό,τι ευνοϊκό προβλέπει π.χ. για μισθούς, παροχές, άδειες, ισχύει για όλους, χωρίς εξαιρέσεις.

«Η απόφαση αποτελεί ένα ακόμα βήμα για την ενίσχυση των συλλογικών ρυθμίσεων στην αγορά εργασίας», αναφέρει η υπουργός Εργασίας και επισημαίνει:

«Με την Κοινωνική Συμφωνία μεταξύ του υπουργείου και των εθνικών κοινωνικών εταίρων, πολλές περισσότερες Συλλογικές Συμβάσεις θα μπορούν να υπογράφονται και να επεκτείνονται, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για αυξήσεις μισθών, περισσότερες παροχές και καλύτερη εργασία για όλους».

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