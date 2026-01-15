Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη σε ηλικία 83 ετών

Σε βαθιά θλίψη έχουν βυθιστεί οι βασιλικές οικογένειες της Ισπανίας και των Ντε Γκρες, μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Ειρήνης της Ισπανίας, σε ηλικία 83 ετών.

Η πριγκίπισσα, μικρότερη αδελφή της βασίλισσας και βασιλομήτορος Σοφίας και του εκλιπόντος τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, απεβίωσε σήμερα στις 11:40 το πρωί στη Μαδρίτη, όπως ανακοίνωσε η ισπανική βασιλική οικογένεια.

Princess Irene passed away at 11.40am today. pic.twitter.com/uiwA1wanKa January 15, 2026

Τις τελευταίες ημέρες, η 87χρονη βασίλισσα Σοφία είχε αναστείλει όλες τις δημόσιες υποχρεώσεις της για να βρίσκεται στο πλευρό της πολυαγαπημένης αδελφής της στο Παλάτι Zarzuela, προετοιμαζόμενη για το μοιραίο.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη, κόρη των βασιλέων Παύλου και Φρειδερίκης, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε αποσυρθεί από τα δημόσια καθήκοντα μετά την τελευταία της δημόσια εμφάνιση στον γάμο του Νικόλαου ντε Γκρες στην Πλάκα, τον Φεβρουάριο του 2025.

Η ίδια δεν παντρεύτηκε ποτέ και δεν απέκτησε παιδιά, αφιερώνοντας τη ζωή της σε πνευματικές αναζητήσεις και ανθρωπιστικά έργα. Σπούδασε φιλοσοφία και ανατολικές θρησκείες και ξεχώριζε για τον χαμηλό τόνο και τη διακριτικότητά της, αποτελώντας ένα από τα πιο σεμνά και σεβαστά μέλη των βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης.