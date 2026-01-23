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Δίκη Predator: Στο δικαστήριο η κίνηση προπληρωμένης κάρτας για τα μολυσμένα SMS
Ειδήσεις
17:20 - 23 Ιαν 2026

Δίκη Predator: Στο δικαστήριο η κίνηση προπληρωμένης κάρτας για τα μολυσμένα SMS

Reporter.gr Newsroom
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 Νέα κρίσιμα στοιχεία προστέθηκαν στη δικογραφία της υπόθεσης Predator, κατά τη διάρκεια της δίκης που διεξάγεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για τις υποκλοπές, με κατηγορούμενους τέσσερις επιχειρηματίες. Η Εθνική Τράπεζα διαβίβασε στο δικαστήριο τα δεδομένα κινήσεων προπληρωμένης κάρτας από την οποία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να χρηματοδοτήθηκαν τα μολυσμένα SMS με το κακόβουλο λογισμικό Predator, που στάλθηκαν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και σε άλλα πρόσωπα.

Η αποστολή των στοιχείων έγινε κατόπιν σχετικής απόφασης του δικαστηρίου, το οποίο είχε ζητήσει πλήρη εικόνα των συναλλαγών της επίμαχης κάρτας. Σύμφωνα με την απάντηση της Τράπεζας, η κάρτα είχε εκδοθεί στο όνομα του Αιμίλιου Κοσμίδη, ο οποίος κλήθηκε να καταθέσει και υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι δεν την είχε ποτέ ενεργοποιήσει, καθώς, όπως ανέφερε, την είχε χάσει.

Από τα τραπεζικά δεδομένα που κατατέθηκαν και πλέον αποτελούν αναγνωστέο έγγραφο της δικογραφίας, προκύπτει σειρά συναλλαγών σε βάθος χρόνου. Όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, η πρώτη καταγεγραμμένη κίνηση πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2020, ημερομηνία έκδοσης της κάρτας, ενώ η τελευταία συναλλαγή σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2021. Παράγοντες της δίκης επισημαίνουν ότι η ημερομηνία αυτή συμπίπτει χρονικά με την αφαίρεση διακομιστών από τα γραφεία μίας εκ των ελεγχόμενων εταιρειών, που εδρεύει στο Χαλάνδρι.

Παράλληλα, η πλευρά του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, ο οποίος έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ως θύμα υποκλοπών, κατέθεσε στο δικαστήριο 64 φακέλους με έγγραφα, μεταφερμένους σε δύο βαλίτσες. Το υλικό περιλαμβάνει δημοσιογραφικές έρευνες, πορίσματα του Citizen Lab και ευρήματα του Εργαστηρίου Ασφαλείας της Διεθνούς Αμνηστίας, τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία και τη χρήση του λογισμικού Predator.

Στο ίδιο υλικό περιλαμβάνονται, επίσης, στοιχεία που αφορούν οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιρειών, καθώς και δεδομένα που συνδέονται με τον κάτοχο της προπληρωμένης κάρτας, η οποία φέρεται να σχετίζεται με την αποστολή μολυσμένων μηνυμάτων τόσο στον κ. Ανδρουλάκη όσο και σε άλλα πολιτικά πρόσωπα.

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