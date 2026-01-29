Δίκη Predator: Πλησιάζει στο τέλος της - Εισαγγελική πρόταση και αγορεύσεις την Παρασκευή (30/1)

Στην τελική ευθεία για την έκδοση απόφασης εισέρχεται η δίκη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator, μετά από τέσσερις μήνες ακροαματικής διαδικασίας.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, ο πρόεδρος κήρυξε το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς να απολογηθούν οι τέσσερις κατηγορούμενοι, υπεύθυνοι εμπλεκόμενων εταιριών. Οι κατηγορούμενοι άσκησαν το δικαίωμά τους να μην εμφανιστούν στο δικαστήριο.

Η επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε για αύριο, Παρασκευή (29/1), όταν και θα μιλήσει πρώτος ο εισαγγελέας της Έδρας, υποβάλλοντας την πρότασή του σχετικά με την ενοχή ή μη των τεσσάρων κατηγορουμένων, οι οποίοι κατηγορούνται για παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των δικηγόρων που εκπροσωπούν τα θύματα του λογισμικού, υποστηρίζοντας την κατηγορία, ενώ τελευταίοι θα λάβουν το λόγο οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι οποίοι αρνούνται οποιαδήποτε σχέση των πελατών τους με τις αξιόποινες πράξεις που τους αποδίδονται.

Η υπόθεση θα ολοκληρωθεί με την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

Πριν την κήρυξη του τέλους της ακροαματικής διαδικασίας, κατέθεσε ο μοναδικός μάρτυρας υπεράσπισης, κ. Αντώνης Καραθανάσης, μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνικός σύμβουλος στην υπόθεση. Ο μάρτυρας αμφισβήτησε τις εκθέσεις του Citizen Lab, της Meta και της Διεθνούς Αμνηστίας και εξετάστηκε εξονυχιστικά από την Έδρα.