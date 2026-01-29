ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δίκη Predator: Πλησιάζει στο τέλος της - Εισαγγελική πρόταση και αγορεύσεις την Παρασκευή (30/1)
Ειδήσεις
18:18 - 29 Ιαν 2026

Δίκη Predator: Πλησιάζει στο τέλος της - Εισαγγελική πρόταση και αγορεύσεις την Παρασκευή (30/1)

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην τελική ευθεία για την έκδοση απόφασης εισέρχεται η δίκη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator, μετά από τέσσερις μήνες ακροαματικής διαδικασίας.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, ο πρόεδρος κήρυξε το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς να απολογηθούν οι τέσσερις κατηγορούμενοι, υπεύθυνοι εμπλεκόμενων εταιριών. Οι κατηγορούμενοι άσκησαν το δικαίωμά τους να μην εμφανιστούν στο δικαστήριο.

Η επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε για αύριο, Παρασκευή (29/1), όταν και θα μιλήσει πρώτος ο εισαγγελέας της Έδρας, υποβάλλοντας την πρότασή του σχετικά με την ενοχή ή μη των τεσσάρων κατηγορουμένων, οι οποίοι κατηγορούνται για παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των δικηγόρων που εκπροσωπούν τα θύματα του λογισμικού, υποστηρίζοντας την κατηγορία, ενώ τελευταίοι θα λάβουν το λόγο οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι οποίοι αρνούνται οποιαδήποτε σχέση των πελατών τους με τις αξιόποινες πράξεις που τους αποδίδονται.

Η υπόθεση θα ολοκληρωθεί με την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

Πριν την κήρυξη του τέλους της ακροαματικής διαδικασίας, κατέθεσε ο μοναδικός μάρτυρας υπεράσπισης, κ. Αντώνης Καραθανάσης, μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνικός σύμβουλος στην υπόθεση. Ο μάρτυρας αμφισβήτησε τις εκθέσεις του Citizen Lab, της Meta και της Διεθνούς Αμνηστίας και εξετάστηκε εξονυχιστικά από την Έδρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/01/2026 - 18:29
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γερουλάνος κατά ΝΔ: Τεράστιο το έλλειμμα μεταρρυθμίσεων στη χώρα
Πολιτική

Γερουλάνος κατά ΝΔ: Τεράστιο το έλλειμμα μεταρρυθμίσεων στη χώρα

Aegean: Επενδύει σε συμμετοχή 45% στην εταιρεία APELLA
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Aegean: Επενδύει σε συμμετοχή 45% στην εταιρεία APELLA

ΕΟΔΥ: Σταθερά υψηλή η θετικότητα για γρίπη, αυξάνονται οι σοβαρές νοσηλείες
Υγεία

ΕΟΔΥ: Σταθερά υψηλή η θετικότητα για γρίπη, αυξάνονται οι σοβαρές νοσηλείες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν

Άρειος Πάγος: Στο «ψυγείο» παραμένουν οι υποκλοπές – Απέρριψε τα αιτήματα των Σαμαρά, Σπίρτζη, Κουκάκη
Πολιτική

Άρειος Πάγος: Στο «ψυγείο» παραμένουν οι υποκλοπές – Απέρριψε τα αιτήματα των Σαμαρά, Σπίρτζη, Κουκάκη

Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές
Ανεμοδείκτης

Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές

Κατρίνης: Ντίλιαν και Δημητριάδης να λογοδοτήσουν στη Βουλή
Πολιτική

Κατρίνης: Ντίλιαν και Δημητριάδης να λογοδοτήσουν στη Βουλή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 20:32

Σε τροχιά ιστορικών υψηλών τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 20:00

Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό: Ποια νησιά μπαίνουν σε αυστηρότερο πλαίσιο

Τεχνολογία
11/08/2026 - 19:30

Οι πόλεμοι της νέας εποχής κρίνονται και από το Διάστημα – Η κούρσα των δορυφόρων

Magazino
11/08/2026 - 19:00

Οδύσσεια: 7 στους 10 Έλληνες θεατές λένε «ναι» στην ταινία του Νόλαν

Τεχνολογία
11/08/2026 - 18:40

Η Wall Street βάζει $500 δισ. στην AI – Το νέο μεγάλο στοίχημα της Nvidia

Ειδήσεις
11/08/2026 - 18:15

Η πράσινη ευκαιρία της Αφρικής και της Βραζιλίας απέναντι στην παγίδα των πρώτων υλών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 17:45

Υπουργείο Τουρισμού: 647.000 αιτήσεις για τον «Τουρισμό για Όλους» – «Οι πολίτες κατανοούν, το ΠΑΣΟΚ όχι»

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με την Ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Magazino
11/08/2026 - 17:27

Βερολίνο: Γεμάτες πίστες, άδεια ταμεία – Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η κουλτούρα των κλαμπ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 17:08

Marfin: Προφυλακίστηκε η 46χρονη – Αρνείται κάθε εμπλοκή στην τραγωδία

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 16:53

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street – Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:41

Μέσι: Διακόπτει επ’ αόριστον την καριέρα του μετά το θάνατο του πατέρα του

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:31

Τραγωδία στο Πικέρμι: Νεκρός εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο μέτωπο της φωτιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:27

Ιστορική απόφαση στο Λίβανο: Το κοινοβούλιο καταργεί τη θανατική ποινή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:08

Στο νοσοκομείο Χανίων ο Μητσοτάκης μετά από πτώση με ποδήλατο

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:04

Ρωσία: Εκτός εκλογών το μοναδικό κόμμα που λέει «όχι» στον πόλεμο

Πολιτική
11/08/2026 - 15:53

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:51

Reuters: Τα φθηνά γεύματα δεν αρκούν πλέον για τις αλυσίδες fast food στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:45

Ορμούζ, πετρέλαιο και αποζημιώσεις: Νέο μπρα-ντε-φερ Τραμπ με το Ιράν

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 15:11

Ο Μπένος προσβεβλημένος, ο Έβρος παρατημένος

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:10

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:50

Σικελία: Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα - Προβλήματα στις αερομεταφορές

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 14:35

Πολιτικοί αρχηγοί: Βουτιές με το μυαλό στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:13

Στήριξη Τραμπ σε Ινφαντίνο εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί από την ηγεσία της FIFA

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:58

Βρετανία: Το Χίθροου έχασε την ευρωπαϊκή πρωτιά από την Κωνσταντινούπολη - Ξεκάθαρη η ανάγκη για επέκταση

Πολιτική
11/08/2026 - 13:40

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Χαμένη ευκαιρία για την οικογένεια και το παιδί (video)

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:30

Πλήγμα των Χούθι κατά πλοίου στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ - Τρεις νεκροί

Εμπορεύματα
11/08/2026 - 13:21

Άνοδος +2% στο πετρέλαιο καθώς εξασθενούν οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κοντά στα $90 το Brent

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:42

Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:25

Politico: Το «γερασμένο» ηλεκτρικό δίκτυο υπεύθυνο για δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ