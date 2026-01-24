Μπαράζ συλλήψεων και κατασχέσεων στις φυλακές Μαλανδρίνου: 17 κρατούμενοι στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ.

Εκτεταμένη και αιφνιδιαστική επιχείρηση πραγματοποίησαν το Σάββατο 24 Ιανουαρίου αστυνομικές δυνάμεις στις φυλακές Μαλανδρίνου, στο πλαίσιο δράσης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Όπως γνωστοποίησε η Ελληνική Αστυνομία, στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, καθώς και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ).

Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ελέγχους σε 12 κελιά, κατά τη διάρκεια των οποίων συνελήφθησαν συνολικά 17 κρατούμενοι. Οι έρευνες αποκάλυψαν την ύπαρξη ναρκωτικών ουσιών, αυτοσχέδιων όπλων αλλά και μέσων παράνομης επικοινωνίας.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν επτά συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα» συνολικού βάρους 1,3 γραμμαρίων, ποσότητα κοκαΐνης βάρους 34,5 γραμμαρίων, 50 ναρκωτικά δισκία, καθώς και οκτώ αυτοσχέδια μαχαίρια, ένα αυτοσχέδιο ξυράφι, σουβλιά, κατσαβίδι, μεταλλικός σωλήνας και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν οκτώ κινητά τηλέφωνα, μία κατεστραμμένη συσκευή κινητής τηλεφωνίας, tablet, δύο φορητά WiFi router, φορτιστές, ακουστικά hands free και εξοπλισμός που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούνταν για παράνομες επικοινωνίες εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, 13 από τους συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ για τους υπόλοιπους σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.