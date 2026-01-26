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Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία
Ειδήσεις
11:22 - 26 Ιαν 2026

Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία

Reporter.gr Newsroom
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Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική το πρωί της Δευτέρας (26/1), ενώ την ίδια στιγμή, ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα πλήττουν πολλές περιοχές της χώρας.  

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, θα έχουμε αυξημένα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα, πράγμα που αυξάνει τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών επεισοδίων.

Παράλληλα, οι νοτιάδες ενισχύονται σημαντικά, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες τόσο στις μετακινήσεις όσο και στις θαλάσσιες δραστηριότητες.

Η επιδείνωση έχει σημάνει πορτοκαλί συναγερμό για την Αττική, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfydikqu6vp5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Κολυδάς: «Σε λιγότερο από ώρα το πέρασμα των καταιγίδων»

Ιδιαίτερη προειδοποίηση απηύθυνε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνοντας ότι το κύριο πέρασμα των καταιγίδων αναμένεται να έχει διάρκεια μικρότερη της μίας ώρας.

Χάρτης που δημοσιοποίησε αποτυπώνει με ακρίβεια την πορεία της κακοκαιρίας και το εύρος των φαινομένων που επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

{https://x.com/KolydasT/status/2015694636140884140}

Σύσταση προς τους πολίτες

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, καθώς ο καιρός παραμένει άστατος και επικίνδυνος σε τοπικό επίπεδο.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για την ένταση και τη διάρκεια των φαινομένων.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/01/2026 - 11:23
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