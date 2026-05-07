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Εθνική Ασφαλιστική: Δωρεά 12 οχημάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας
Επιχειρήσεις
13:43 - 07 Μάι 2026

Εθνική Ασφαλιστική: Δωρεά 12 οχημάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας

Reporter.gr Newsroom
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή παράδοσης δώδεκα (12) νέων οχημάτων από την Εθνική Ασφαλιστική στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στον προαύλιο χώρο του νέου κτηρίου της Περιφέρειας, παρουσία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Δημήτρη Κουρέτα και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Δημήτρη Μαζαράκη.

Τα νέα, ειδικά επιλεγμένα οχήματα θα αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καλύπτοντας τις αυξανόμενες ανάγκες διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και προστασίας των πολιτών από φυσικές καταστροφές. Συγκεκριμένα, η δωρεά περιλαμβάνει τέσσερα SUV 4WD MAZDA CX-60, τέσσερα Pick-Up 4WD ISUZU D-MAX και τέσσερα VAN PEUGEOT EXPERT, η προμήθεια των οποίων πραγματοποιήθηκε από τον Όμιλο Συγγελίδη («AIGLON Α.Β.&Ε.Ε. Αυτοκινήτων»). Η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε στη δωρεά τους, έπειτα από σχετικό αίτημα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Δημήτρης Κουρέτας, υπογράμμισε τη σημασία της δωρεάς, δηλώνοντας: «Η σημερινή εκδήλωση αντανακλά έμπρακτα την αξία της συνεργασίας ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, με κοινό στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την ενίσχυση της ασφάλειας και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Η Εθνική Ασφαλιστική αποδεικνύει ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, δημιουργικά και ουσιαστικά σε κρίσιμους τομείς, όπως η πρόληψη κινδύνων, η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και η προαγωγή της οδικής ασφάλειας».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Δημήτρης Μαζαράκης, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών αποτελεί βασικό άξονα της εταιρικής μας υπευθυνότητας. Με τη δωρεά αυτή θέλουμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στο έργο της Πολιτικής Προστασίας της Θεσσαλίας και στη θωράκιση της περιοχής απέναντι στις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις των φυσικών καταστροφών. Στηρίζουμε ενεργά όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την ασφάλεια των πολιτών».

Η ενίσχυση του στόλου της Πολιτικής Προστασίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Θεσσαλία χαρακτηρίζεται από έντονες γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και συχνά αντιμετωπίζει ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα νέα οχήματα εξασφαλίζουν πρόσβαση ακόμη και σε δυσπρόσιτες περιοχές, επιτρέπουν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση σε κρίσεις, ενισχύουν την ασφάλεια του προσωπικού και συμβάλλουν καθοριστικά στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της Περιφέρειας. Παράλληλα, ενισχύουν τη δυνατότητα προληπτικών και διορθωτικών παρεμβάσεων, διασφαλίζοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη θωράκιση των πολιτών και την προώθηση της ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας.

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