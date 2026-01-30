Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το Σάββατο (30/1) μέχρι τη Δευτέρα

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο Σάββατο (31/1) έως και την ερχόμενη Δευτέρα (1/2), φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει τη χώρα από το απόγευμα του Σαββάτου, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές, εκτεταμένες και παρατεταμένες βροχές.

Σύμφωνα με το μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, το βαρομετρικό χαμηλό θα κορυφωθεί την Κυριακή (1/2), παραμένοντας ενεργό μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας. Στην Αθήνα, η μέση αναμενόμενη 24ωρη βροχόπτωση υπολογίζεται στα 30 mm, ενώ το απόλυτο μέγιστο αναμένεται να φτάσει τα 60-65 mm σε 24 ώρες.

Ο Κολυδάς εξηγεί ότι το σύστημα παρουσιάζει σαφή σπειροειδή δομή, ισχυρή σύγκλιση χαμηλών στρωμάτων, μεγάλα πεδία συνεχούς υετού και ενεργή αλληλεπίδραση με ανώτερη διαταραχή, γεγονός που καθιστά πιθανή την εμφάνιση ισχυρών φαινομένων, όπως επισημαίνει και η γενική πρόγνωση της ΕΜΥ.

Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις βασίζονται σε συγκεκριμένα μετεωρολογικά δεδομένα για το κέντρο της Αθήνας και ενδέχεται να παρουσιάσουν αποκλίσεις σε άλλες περιοχές λόγω τοπογραφικών ή άλλων παραγόντων. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων για τυχόν επικαιροποιήσεις.