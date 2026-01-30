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Εθνική Τράπεζα: Κάτω του 5% το ποσοστό του Capital Group
Ανακοινώσεις
18:05 - 30 Ιαν 2026

Εθνική Τράπεζα: Κάτω του 5% το ποσοστό του Capital Group

Reporter.gr Newsroom
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Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι η εταιρεία “The Capital Group Companies, Inc.” μείωσε το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής της στα δικαιώματα ψήφου της τράπεζας στο 4,98%, κατερχόμενο κάτω από το ελάχιστο όριο του 5%, πράγμα που αντιστοιχεί σε 45.507.637 δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με γνωστοποίηση της 22ας Ιανουαρίου 2026.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας από την εταιρεία “The Capital Group Companies, Inc.”, με ημερομηνία 22.01.2026, η Τράπεζα γνωστοποιεί με την παρούσα, ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές που κατέχει έμμεσα η “The Capital Group Companies, Inc.”, κατήλθε στις 21.01.2026 του ελάχιστου ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας.

Ειδικότερα, το έμμεσο ποσοστό της “The Capital Group Companies, Inc.” διαμορφώθηκε στο 4,98% ήτοι στα 45.507.637 δικαιώματα ψήφου», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

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