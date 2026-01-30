ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: 7η συνεχόμενη εβδομάδα με κέρδη - Στο +9,15% ο Ιανουάριος
Σχόλια Αγοράς
17:52 - 30 Ιαν 2026

Χρηματιστήριο: 7η συνεχόμενη εβδομάδα με κέρδη - Στο +9,15% ο Ιανουάριος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το πτωτικό διήμερο με το οποίο έκλεισε η εβδομάδα και ο μήνας δεν σβήνει τις μεγάλες επιτυχίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην αυγή του 2026.

Η διόρθωση ήταν λογική και αναμενόμενη, με τον ΓΔ να κλείνει την Παρασκευή με πτώση 0,85%. Η μεγάλη εικόνα, όμως, δεν αλλάζει με το ΧΑ να έχει να επιδείξει σπουδαίες επιδόσεις στον πρώτο μήνα του έτους.

Η συνολική άνοδος του ΓΔ τον Ιανουάριο ανέρχεται σε+9,15%. Το ίδιο διάστημα οι τράπεζες είχαν άνοδο +18%!

Το τελευταίο πενθήμερο ο ΓΔ κατέγραψε κέρδη +2,2% και αυτή ήταν η 7η συνεχόμενη εβδομάδα στα πράσινα.

Αξιοσημείωτος και ο τζίρος, που καθ' όλη την εβδομάδα ήταν υψηλότερος από τα συνηθισμένα. Την Παρασκευή (30/1) έφτασε τα 400 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, οι τραπεζικές μετοχές είχαν απώλειες (ΕΤΕ -2,16%, ΠΕΙΡ -1,55% και ΕΥΡΩΒ -1,24%) με εξαίρεση την ΑΛΦΑ που κέρδισε 0,75%.

Ισχυρές πιέσεις σε ElvalHalcor (-3,74%), ΤΙΤΑΝ (-3,57%) και Metlen (-2,62%). Απώλειες άνω του 1% για ΟΠΑΠ, ΔΑΑ, Viohalco, Σαράντης και Lamda Development.

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση ΕΔΩ

Τελευταία τροποποίηση στις 30/01/2026 - 18:36
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φάμελλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τον κόσμο της εργασίας σε αντίθεση με την κυβέρνηση
Πολιτική

Φάμελλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τον κόσμο της εργασίας σε αντίθεση με την κυβέρνηση

Εθνική Τράπεζα: Κάτω του 5% το ποσοστό του Capital Group
Ανακοινώσεις

Εθνική Τράπεζα: Κάτω του 5% το ποσοστό του Capital Group

Βρετανία: Προς υψηλό τετραετίας η αιολική ενέργεια τον Ιανουάριο
Ειδήσεις

Βρετανία: Προς υψηλό τετραετίας η αιολική ενέργεια τον Ιανουάριο

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το Σάββατο (30/1) μέχρι τη Δευτέρα
Ειδήσεις

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το Σάββατο (30/1) μέχρι τη Δευτέρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Ενδιαφέρον για positioning ενόψει του MSCI August Index Review
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Ενδιαφέρον για positioning ενόψει του MSCI August Index Review

ΧΑ: Ανοικτή σε όλα τα σενάρια η πορεία του ΓΔ με το βλέμμα στις ανακοινώσεις του MSCI
Αναλύσεις

ΧΑ: Ανοικτή σε όλα τα σενάρια η πορεία του ΓΔ με το βλέμμα στις ανακοινώσεις του MSCI

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με την Ενέργεια στην πρώτη γραμμή
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με την Ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/08/2026 - 17:03

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» – Εξώδικο στη «Δημοκρατία»

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 16:44

Wall Street: Άνοδος στις αγορές μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού – Ράλι στις μετοχές AI

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:36

Μέσι: Αμφιβάλλω αν θα συνεχίσω να παίζω για πολύ ακόμα - Ο αποχαιρετισμός στον πατέρα του

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:21

Πέθανε στα 97 του ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Ζου Ρονγκτζί

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 15:52

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:45

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται μειώνοντας την πίεση για άμεση αύξηση επιτοκίων

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:22

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μήνυμα από το 112

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:55

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 14:54

IEA: Η ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:45

Επίθεση των Χούθι σκότωσε έξι άτομα στην Ερυθρά Θάλασσα - Οι ΗΠΑ έπληξαν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Αυτοδιοίκηση
12/08/2026 - 14:40

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνει» ο Λόφος Λυκαβηττού από σήμερα (12/8) τα μεσάνυχτα - Κλειστός παραμένει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:20

Πρώτο τεστ για τον Μπέρναμ: Προεδρεύει σε έκτακτη σύσκεψη, καθώς η Βρετανία πλήττεται από ακραίο καύσωνα

Οικονομία
12/08/2026 - 14:15

Αργυρού (σύμβουλος Μητσοτάκη): Δημοσιονομικός κίνδυνος από πυρκαγιές και καύσωνες - Πώς θα αντιμετωπιστεί

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:03

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (13/8) - Σε ύψιστη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 13:54

Το αγωνιώδες χειροκρότημα στο Βελλίδειο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:45

Τελείωσε ο μήνας του μέλιτος του Μαμντάνι με τη Νέα Υόρκη

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/08/2026 - 13:40

ΕΛΓΑ: Προσλήψεις 60 γεωπόνων για την καταγραφή των αγροτικών ζημιών

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:37

Γιατί Wall Street και Nvidia χρηματοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 13:22

Πετρέλαιο: Κοντά στα $89 παραμένει το Brent

Ακίνητα
12/08/2026 - 13:14

Η διαδικασία για τη διόρθωση εγγραφών «αγνώστου ιδιοκτήτη» λόγω χρησικτησίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/08/2026 - 12:54

easyJet: Εξοπλίζει τους πιλότους με νέα εφαρμογή για μείωση κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών ρύπων

Πολιτική
12/08/2026 - 12:43

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν τραπεζικό τομέα που να μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 12:43

ΥΠΕΝ - Δυτική Αττική: Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση - Η τράπεζα Πειραιώς Ανάδοχος Αποκατάστασης

Πολιτική
12/08/2026 - 12:37

Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
12/08/2026 - 12:30

ΖΩΓΡΑΦΟΣ: Η νέα σελίδα μιας ελληνικής εταιρείας 130 ετών με το βλέμμα στη νέα διατροφή

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 12:03

Χρηματιστήριο: Ενδιαφέρον για positioning ενόψει του MSCI August Index Review

Ειδήσεις
12/08/2026 - 12:02

Σαρακήνικο: Εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας δίνει ο χειριστής του ελικοπτέρου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 11:55

Έκλειψη Ηλίου: «Πυρετός» σε Ισπανία και Ισλανδία για το σπάνιο φαινόμενο

Πολιτική
12/08/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της ΝΔ;

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/08/2026 - 11:38

ΕΤΑΔ: Σε διαγωνισμό η αποκατάσταση και ανάδειξη του Αχιλλείου στην Κέρκυρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ