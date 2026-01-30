Χρηματιστήριο: 7η συνεχόμενη εβδομάδα με κέρδη - Στο +9,15% ο Ιανουάριος

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Το πτωτικό διήμερο με το οποίο έκλεισε η εβδομάδα και ο μήνας δεν σβήνει τις μεγάλες επιτυχίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην αυγή του 2026.

Η διόρθωση ήταν λογική και αναμενόμενη, με τον ΓΔ να κλείνει την Παρασκευή με πτώση 0,85%. Η μεγάλη εικόνα, όμως, δεν αλλάζει με το ΧΑ να έχει να επιδείξει σπουδαίες επιδόσεις στον πρώτο μήνα του έτους.

Η συνολική άνοδος του ΓΔ τον Ιανουάριο ανέρχεται σε+9,15%. Το ίδιο διάστημα οι τράπεζες είχαν άνοδο +18%!

Το τελευταίο πενθήμερο ο ΓΔ κατέγραψε κέρδη +2,2% και αυτή ήταν η 7η συνεχόμενη εβδομάδα στα πράσινα.

Αξιοσημείωτος και ο τζίρος, που καθ' όλη την εβδομάδα ήταν υψηλότερος από τα συνηθισμένα. Την Παρασκευή (30/1) έφτασε τα 400 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, οι τραπεζικές μετοχές είχαν απώλειες (ΕΤΕ -2,16%, ΠΕΙΡ -1,55% και ΕΥΡΩΒ -1,24%) με εξαίρεση την ΑΛΦΑ που κέρδισε 0,75%.

Ισχυρές πιέσεις σε ElvalHalcor (-3,74%), ΤΙΤΑΝ (-3,57%) και Metlen (-2,62%). Απώλειες άνω του 1% για ΟΠΑΠ, ΔΑΑ, Viohalco, Σαράντης και Lamda Development.

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση ΕΔΩ