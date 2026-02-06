Άννα Στρατινάκη: Παραιτήθηκε από υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά, λόγω της υπόθεσης Παναγόπουλου
13:05 - 06 Φεβ 2026

Άννα Στρατινάκη: Παραιτήθηκε από υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά, λόγω της υπόθεσης Παναγόπουλου

Reporter.gr Newsroom
Την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά υπέβαλε η Άννα Στρατινάκη, λόγω της εμπλοκής του συζύγου της στην υπόθεση Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ.  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το αρμόδιο Υπουργείο, «η κυρία Άννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της».

Σημειώνεται ότι η κα Στρατινάκη είχε αναλάβει το 2024 χρέη Συνηγόρου του Καταναλωτή, υπηρεσίας που αναβαθμίζεται φέτος σε Ανεξάρτητη Αρχή, στην οποία και θα συνέχιζε ως υποδιοικήτρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/02/2026 - 15:01
