Λαβρόφ: Η ΕΕ παρεμποδίζει τη διευθέτηση της σύγκρουσης με την Ουκρανία

Σφοδρή επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, κατηγορώντας την ότι παρεμποδίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας διαρκούς διευθέτησης της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι η ΕΕ, το ΝΑΤΟ και η προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους προκειμένου να εμποδίσουν τη συζήτηση γύρω από τα ζητήματα που η Μόσχα θεωρεί ότι αποτελούν τις βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συγκεκριμένες πλευρές επιχείρησαν παράλληλα να αποτρέψουν τη διερεύνηση τρόπων για την επίτευξη μιας «αξιόπιστης και μακροπρόθεσμης λύσης» στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, ωστόσο, εμφανίστηκε πιο θετικός ως προς τις επαφές με την τωρινή κυβέρνηση στην Ουάσινγκτον. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει επιδείξει τόσο τη βούληση όσο και την ικανότητα να αναγνωρίσει τις ανησυχίες της Μόσχας.

Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε, η Ρωσία αναμένει ότι οι επαφές με Αμερικανούς εκπροσώπους θα αποδειχθούν «επωφελείς και για τις δύο πλευρές».