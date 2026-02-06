Στρατινάκη: Από τον Δεκέμβριο του 2021 δεν είχα καμία αρμοδιότητα στη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων

Η Άννα Στρατινάκη δίνει τη δική της εκδοχή σχετικά με δημοσιεύματα που τη συνδέουν με αμφιλεγόμενη διαχείριση πόρων προγραμμάτων κατάρτισης, υποστηρίζοντας ότι οι αναφορές αυτές είναι συκοφαντικές και πλήττουν την πολιτική και επαγγελματική της υπόσταση.

Σύμφωνα με τη δήλωσή της, από τον Δεκέμβριο του 2021 δεν είχε καμία αρμοδιότητα στη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ για το χρονικό διάστημα πριν από αυτό, ο ρόλος της ήταν αποκλειστικά εισηγητικός, με τις τελικές αποφάσεις να ανήκουν στον εκάστοτε υπουργό. Παράλληλα, επικαλείται το αυστηρό πλαίσιο ελέγχου που εφαρμόζεται σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης.

Η κ. Στρατινάκη χαρακτηρίζει τα δημοσιεύματα που την αφορούν ως σκόπιμα και συκοφαντικά, με στόχο την πολιτική της απαξίωση και την εργαλειοποίηση προσωπικών της δεδομένων. Επισημαίνει, δε, ότι ενώ υπηρετεί από τον Οκτώβριο του 2024 ως Συνήγορος του Καταναλωτή και είχε προταθεί για τη θέση του υποδιοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, αποφάσισε να μην αναλάβει τη νέα θέση ευθύνης για οικογενειακούς λόγους και εξαιτίας των επιθέσεων αυτών.

Κλείνοντας, η ίδια δηλώνει ότι η δημοσιοποίηση των πραγματικών γεγονότων αποκαθιστά την αλήθεια και καλεί όσους γνωρίζουν τη συνεισφορά της στον δημόσιο βίο να συνδράμουν έντιμα στην αποκατάστασή της.

Ακολουθεί η αναλυτική απάντηση της κας. Στρατινάκη:

«Για την αποκατάσταση της αλήθειας σε εντυπώσεις που δημιουργούνται από συκοφαντικές αναφορές από μερίδα του ηλεκτρονικού τύπου για το πρόσωπο μου, τα οποία προφανώς επιδιώκουν την απαξίωση και την αμαύρωση της εντιμότητας μου, της πολιτικής και επαγγελματικής μου υπόστασης και διαδρομής, θεωρώ σκόπιμο να δηλώσω δημόσια τα εξής:



1. Έχοντας υπηρετήσει και στηρίξει στις πιο δύσκολες καταστάσεις τη χώρα μου από τη θέση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας κατά τα έτη 2011-2015, σηκώνοντας μεγαλύτερο πολιτικό βάρος από ότι μου αναλογούσε, με τεράστιο προσωπικό και οικογενειακό κόστος.



2. Έχοντας από τη θέση της Γενικής Γραμματέως Εργασίας (2019-2024) αντιμετωπίσει επιτυχώς πρωτόγνωρες προκλήσεις, με επιχειρησιακή ετοιμότητα και εμφανή αποτελεσματικότητα για τη στήριξη των εργαζομένων κατά τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας.



3. Έχοντας εισηγηθεί και υποστηρίξει την υλοποίηση των σοβαρότερων και ουσιαστικότερων μεταρρυθμίσεων στην Αγορά Εργασίας, όπως το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.



4.Εχοντας συντελέσει αποφασιστικά στην νομοπαρασκευή των σημαντικότερων νομοθετικών παρεμβάσεων εργατικού δικαίου, όπως ο νόμος Κωστή Χατζηδάκη για την «Προστασία της Εργασίας» και ο νόμος 'Αδωνη Γεωργιάδη για την «Ενίσχυση της Εργασίας».



Σήμερα, καλούμαι να «απολογηθώ» για υπέρβαση του θεσμικού μου ρόλου ως Γενική Γραμματέας, που είχε δήθεν ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα συκοφαντικά δημοσιεύματα, τη στρεβλή διαχείριση πόρων, συνδέοντας μάλιστα όλα αυτά με την προσωπική μου ζωή, ξεπερνώντας κάθε ανθρώπινο όριο ανοχής στη δημόσια κριτική.



Στο πλαίσιο αυτό σημειώνω ότι,



1.Από το Δεκέμβριου του 2021 συστάθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, επί υπουργίας Κωστή Χατζηδάκη, καινούρια Γενική Γραμματεία ειδικά για τη διαχείριση των εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, στην οποία ορίστηκε άλλο πρόσωπο από εμένα ως Γενικός Γραμματέας και το οποίο πρόσωπο διατήρησε τις αρμοδιότητες του μέχρι τις εθνικές εκλογές του 2023.



2.Με τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης μετά τις εθνικές εκλογές του 2023, η Γενική Γραμματεία για τη διαχείριση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Κονδυλίων καταργήθηκε και οι αρμοδιότητες που την αφορούσαν ασκούνται έκτοτε από τον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας.



Από αυτά προκύπτει ότι δεν είχα καμία αρμοδιότητα στη διαχείριση των κονδυλίων για την κατάρτιση από τον Δεκέμβριο του 2021 έως και την αποχώρηση μου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων τον Αύγουστο του 2024.



Για δε το προγενέστερο διάστημα, ήτοι από τον Αύγουστο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2021 είχα αποκλειστικά εισηγητικό πάντα ρόλο ως προς τη στρατηγική αξιοποίησης των κονδυλίων, τη δε τελική απόφαση και υπογραφή είχε πάντα ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας.



Εγώ όμως προφανώς, όπως έχει ήδη γραφτεί στον Τύπο, «έκανα για δύο Υπουργούς»! Για την πληρότητα δε της τοποθέτησης μου επιπροσθέτως αναφέρω ότι,



1.Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τα προγράμματα κατάρτισης καθορίζονται από αυστηρό εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.



2.Οι δαπάνες για την κατάρτιση προγραμμάτων του Υπουργείου Εργασίας ελέγχονται σε όλα τα στάδια από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.



3.Ολα τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.



Θεωρώ ότι όλα τα δημοσιεύματα που με αφορούν είναι σκόπιμα, υποβολιμαία και συκοφαντικά, που στόχο μόνο έχουν την πολιτική μου εξόντωση, σε συνδυασμό με την καταπάτηση και εργαλειοποίηση της προσωπικής μου ζωής.



Υπηρετώντας από τον Οκτώβριο του 2024 στη θέση του Συνηγόρου του Καταναλωτή και προτεινόμενη για τη θέση του Υποδιοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, για τη δημιουργία της οποία συντέλεσα καθοριστικά, οδηγούμαι, εκτός από οικογενειακούς λόγους, από όλες αυτές τις συκοφαντίες, να μην αποδεχτώ τη νέα θέση ευθύνης.



Πιστεύοντας ότι η δημοσίευση των πραγματικών γεγονότων βάζει τα πράγματα στη θέση τους, καλώ κάθε γνώστη της πραγματικής μου συνεισφοράς στο δημόσιο βίο να συμβάλλει έντιμα στην αποκατάσταση της αλήθειας».