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Citroen: Στην κορυφή των ηλεκτρικών
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15:30 - 08 Σεπ 2026

Citroen: Στην κορυφή των ηλεκτρικών

Νίκος Λιβανός
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 H Citroёn έκλεισε τον Αύγουστο με μια επίδοση που λίγες μάρκες μπορούν να διεκδικήσουν: την κορυφή της ελληνικής αγοράς αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων (BEV), ταυτόχρονα στα επιβατικά και στα επαγγελματικά οχήματα. Δύο διαφορετικές κατηγορίες, μία και μοναδική πρωταγωνίστρια — και μια στρατηγική που πλέον αποδίδει με στοιχεία.

Στα επιβατικά αυτοκίνητα, το Citroën ë-C3 δεν αρκέστηκε στο να είναι το πρώτο ηλεκτρικό της κατηγορίας του — αναδείχθηκε το Νο1 αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο σε ολόκληρη την ελληνική αγορά τον Αύγουστο, μπροστά από κάθε άλλο μοντέλο κάθε άλλης μάρκας. Μια κορυφή που δεν κατακτήθηκε σε μια στενή κατηγορία, αλλά στο σύνολο της αγοράς BEV.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο πίσω από τον αριθμό, όμως, είναι το πώς χτίστηκε: περίπου τα 3 από τα 4 πωλήθηκαν μέσω του καναλιού της λιανικής σε ιδιώτες πελάτες. Συνεπώς το εν λόγω ηλεκτρικό μοντέλο αποτέλεσε κυρίαρχη επιλογή του Έλληνα καταναλωτή.

Μια τάση, όχι ένα περιστατικό

Η δυναμική του ë-C3 δεν είναι φαινόμενο ενός μήνα. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026 έχει καταγράψει ήδη 216 ταξινομήσεις, αυξημένες κατά 80% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με τη λιανική να εμφανίζει ακόμη εντυπωσιακότερη πορεία σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς.

Κυρίαρχη παρουσία και στα ηλεκτρικά LCV

Η επιτυχία δεν περιορίζεται μόνο στα επιβατικά οχήματα, καθώς τον Αύγουστο η Citroёn κατέκτησε την κορυφή στην αγορά των ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων (LCV BEV) με μερίδιο αγοράς 32,8%. Συνεπώς σχεδόν 1 στα 3 ηλεκτρικά επαγγελματικά που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα ήταν Citroën. Πρωταγωνιστής και εδώ το Citroën ë-C3 Van, αποδεικνύοντας ότι η ηλεκτροκίνηση είναι πλέον ανταγωνιστική επιλογή και για τον σύγχρονο επαγγελματία.

Η γκάμα πίσω από τους αριθμούς

Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι τυχαίο. Στα επιβατικά, η Citroën διαθέτει ευρεία γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών προτάσεων — από το ë-C3 και το ë-C3 Aircross, έως τα ë-C4, ë-C4 X και το νέο ë-C5 Aircross — με διαφορετικές διαστάσεις, δυνατότητες και επίπεδα αυτονομίας. Στους επαγγελματίες, προσφέρει μια ολοκληρωμένη οικογένεια ηλεκτρικών οχημάτων, από το ë-C3 Van και το ë-Berlingo έως τα μεγαλύτερα ë-Jumpy και ë-Jumper, καλύπτοντας ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αναγκών. Αποτέλεσμα: ο πελάτης επιλέγει τη λύση που ταιριάζει σε αυτόν.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/09/2026 - 15:31
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