ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
UniCredit: Μειοψηφική συμμετοχή στη γερμανική VC Trade – Ενισχύει την ψηφιακή στρατηγική της
Επιχειρήσεις
15:31 - 08 Σεπ 2026

UniCredit: Μειοψηφική συμμετοχή στη γερμανική VC Trade – Ενισχύει την ψηφιακή στρατηγική της

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η UniCredit απέκτησε μειοψηφική συμμετοχή στη γερμανική πλατφόρμα ψηφιακού δανεισμού VC Trade, σε μια κίνηση που εντάσσεται στη στρατηγική της ιταλικής τράπεζας για την ενίσχυση της παρουσίας της στις ψηφιακές κεφαλαιαγορές και στις συναλλαγές χρέους.

Σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg και επιβεβαιώθηκε από τη UniCredit, η επένδυση προβλέπει τη δυνατότητα σταδιακής αύξησης της συμμετοχής της τράπεζας στην VC Trade. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην επέκταση της γερμανικής πλατφόρμας σε διεθνές επίπεδο.

Η VC Trade έχει αναπτύξει ψηφιακή αγορά και υποδομή για συναλλαγές χρέους, καλύπτοντας μεταξύ άλλων κοινοπρακτικά δάνεια και Schuldscheine, μια μορφή ιδιωτικά τοποθετούμενου εταιρικού χρέους που χρησιμοποιείται στη γερμανική αγορά.

Μέσω της πλατφόρμας διασυνδέονται τράπεζες, εκδότες και θεσμικοί επενδυτές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι οικονομικοί όροι της συναλλαγής δεν έγιναν γνωστοί.

Στο επίκεντρο η ψηφιοποίηση

Η επένδυση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της UniCredit να επιταχύνει τη στρατηγική της στον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και των νέων χρηματοοικονομικών τεχνολογιών, με στόχο τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Η ιταλική τράπεζα σχεδιάζει να αξιοποιήσει την τεχνολογική υποδομή της VC Trade στο ευρωπαϊκό δίκτυό της, συμπληρώνοντας υφιστάμενες πρωτοβουλίες στον τομέα των ψηφιακών συναλλαγών.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το DealSync, καθώς και η επένδυση της UniCredit στην BlockInvest, η οποία δραστηριοποιείται στη χρηματοδότηση μέσω τεχνολογίας blockchain.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Reuters: Οι τραπεζικοί γίγαντες της Ευρώπης προ των πυλών – Το deal UniCredit-Commerzbank ως μοντέλο
Επιχειρήσεις

Reuters: Οι τραπεζικοί γίγαντες της Ευρώπης προ των πυλών – Το deal UniCredit-Commerzbank ως μοντέλο

UniCredit: Ανοίγει ο δρόμος για είσοδο την Commerzbank – Η κρίσιμη απόφαση της ΕΚΤ το φθινόπωρο
Επιχειρήσεις

UniCredit: Ανοίγει ο δρόμος για είσοδο την Commerzbank – Η κρίσιμη απόφαση της ΕΚΤ το φθινόπωρο

Η UniCredit «χτυπά» τη Commerzbank – Στο βάθος η τραπεζική ενοποίηση της Ευρώπης
Επιχειρήσεις

Η UniCredit «χτυπά» τη Commerzbank – Στο βάθος η τραπεζική ενοποίηση της Ευρώπης

Commerzbank και UniCredit επιστρέφουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
Επιχειρήσεις

Commerzbank και UniCredit επιστρέφουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
08/09/2026 - 17:00

Τριμερής στην Αίγυπτο - Μητσοτάκης: Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα - Η κοινή διακήρυξη

Χρηματιστήρια
08/09/2026 - 16:58

Wall Street: Νέα πίεση από το ράλι του πετρελαίου – Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις της Fed

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/09/2026 - 16:52

Πειραιώς: Τριπλή ευρωπαϊκή διάκριση για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow

Ειδήσεις
08/09/2026 - 16:43

11η Σεπτεμβρίου: Νέα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι οι αρχές γνώριζαν για την επικινδυνότητα του αέρα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις

Ειδήσεις
08/09/2026 - 16:42

Νέες προσθήκες πανεπιστημιακών στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/09/2026 - 16:40

ΙΝΣΕΤΕ: Πώς η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει πολυδιάστατος τουριστικός προορισμός

Οικονομία
08/09/2026 - 16:33

Πιερρακάκης: «Ο κουμπαράς» για τη νέα γενιά ήρθε για να μείνει – Πρόσθετα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/09/2026 - 16:32

HELLENiQ ENERGY: Ανεβάζει τον πήχη η Goldman Sachs – Στα €17,80 η τιμή-στόχος

Ειδήσεις
08/09/2026 - 16:26

Bloomberg: Δύο κομβικές εξελίξεις στην προσπάθεια της ΕΕ να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη

Ειδήσεις
08/09/2026 - 16:26

Νέα χαρτονομίσματα ευρώ: Πώς να ψηφίσετε τα σχέδια που προτιμάτε

Ειδήσεις
08/09/2026 - 16:12

Υεμένη: Αεροπορικά σαουδαραβικά πλήγματα μετά από επίθεση των Χούθι

Πολιτική
08/09/2026 - 16:08

ΠΑΣΟΚ για PISA 2025: Μία ακόμη υποχώρηση στην Παιδεία - Η κυβερνητική βιτρίνα καταρρέει

Ειδήσεις
08/09/2026 - 15:54

Ελβετία: Νέα μείωση κατά 4% στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας

Πολιτική
08/09/2026 - 15:53

ΣΥΡΙΖΑ: Στο στόχαστρο Γεωργιάδης και Μανιαδάκης – Πέντε αιτήματα για την υπόθεση Novartis

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/09/2026 - 15:49

ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για ακατάσχετο και παρακρατήσεις στις αγροτικές ενισχύσεις

Ειδήσεις
08/09/2026 - 15:42

ifo: Η πτώση των σχολικών επιδόσεων στην PISA απειλεί την ευημερία

Επιχειρήσεις
08/09/2026 - 15:38

Χατζηθεοδοσίου για εξαγγελίες ΔΕΘ: Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος σε… δόσεις για τα «αποπαίδια» της Αττικής

Επιχειρήσεις
08/09/2026 - 15:31

UniCredit: Μειοψηφική συμμετοχή στη γερμανική VC Trade – Ενισχύει την ψηφιακή στρατηγική της

Ειδήσεις
08/09/2026 - 15:30

Λαβρόφ: Η ΕΕ παρεμποδίζει τη διευθέτηση της σύγκρουσης με την Ουκρανία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
08/09/2026 - 15:30

Citroen: Στην κορυφή των ηλεκτρικών

Πολιτική
08/09/2026 - 15:20

Μαρινάκης για ελληνοτουρκικά: Δεν υποκύπτουμε σε τελεσίγραφα – Συνεχίζουμε να οχυρώνουμε τη χώρα

Πολιτική
08/09/2026 - 15:14

Κατρίνης: Απογοήτευση στους πολλούς, πάρτι στα καρτέλ από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Πολιτική
08/09/2026 - 15:14

Φλωρίδης για Σαμαρά: Πολλή φασαρία για το τίποτα – Θεσμοθετείται νέο πλαίσιο στις πολυκατοικίες

Πολιτική
08/09/2026 - 15:03

Τσουκαλάς: Μεγάλο ταλέντο στην κωμωδία ο κ. Γεωργιάδης

Ανεμοδείκτης
08/09/2026 - 15:03

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «έρχεται ο Ρούμπιο, μην ανησυχείτε, δίνουμε προσοχή στα πάντα»

Οικονομία
08/09/2026 - 14:49

ΥΠΕΘΟ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εξαγοράς διακατεχόμενων δημοσίων κτημάτων

Εργασιακά
08/09/2026 - 14:38

ManpowerGroup: Ποιοι κλάδοι παράγουν νέες δουλειές στην Ελλάδα - Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης για το 4ο Τρίμηνο

Φορολογία
08/09/2026 - 14:22

Αγροτικές ενισχύσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα για ενδικοφανείς προσφυγές - Οι προθεσμίες

Αυτοδιοίκηση
08/09/2026 - 14:18

Δωρεάν άθληση στον Πανελλήνιο: Από κολύμβηση και pilates έως yoga, χορό, πολεμικές τέχνες και Tai Chi

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/09/2026 - 14:16

ΥΠΕΝ: Οι έξι άξονες για μείωση των τιμών στο ρεύμα έως 30% μέχρι το 2029

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ