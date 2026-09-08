UniCredit: Μειοψηφική συμμετοχή στη γερμανική VC Trade – Ενισχύει την ψηφιακή στρατηγική της

Η UniCredit απέκτησε μειοψηφική συμμετοχή στη γερμανική πλατφόρμα ψηφιακού δανεισμού VC Trade, σε μια κίνηση που εντάσσεται στη στρατηγική της ιταλικής τράπεζας για την ενίσχυση της παρουσίας της στις ψηφιακές κεφαλαιαγορές και στις συναλλαγές χρέους.

Σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg και επιβεβαιώθηκε από τη UniCredit, η επένδυση προβλέπει τη δυνατότητα σταδιακής αύξησης της συμμετοχής της τράπεζας στην VC Trade. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην επέκταση της γερμανικής πλατφόρμας σε διεθνές επίπεδο.

Η VC Trade έχει αναπτύξει ψηφιακή αγορά και υποδομή για συναλλαγές χρέους, καλύπτοντας μεταξύ άλλων κοινοπρακτικά δάνεια και Schuldscheine, μια μορφή ιδιωτικά τοποθετούμενου εταιρικού χρέους που χρησιμοποιείται στη γερμανική αγορά.

Μέσω της πλατφόρμας διασυνδέονται τράπεζες, εκδότες και θεσμικοί επενδυτές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι οικονομικοί όροι της συναλλαγής δεν έγιναν γνωστοί.

Στο επίκεντρο η ψηφιοποίηση

Η επένδυση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της UniCredit να επιταχύνει τη στρατηγική της στον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και των νέων χρηματοοικονομικών τεχνολογιών, με στόχο τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Η ιταλική τράπεζα σχεδιάζει να αξιοποιήσει την τεχνολογική υποδομή της VC Trade στο ευρωπαϊκό δίκτυό της, συμπληρώνοντας υφιστάμενες πρωτοβουλίες στον τομέα των ψηφιακών συναλλαγών.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το DealSync, καθώς και η επένδυση της UniCredit στην BlockInvest, η οποία δραστηριοποιείται στη χρηματοδότηση μέσω τεχνολογίας blockchain.