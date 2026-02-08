Μετά τη δέσμευση λογαριασμών, τα βλέμματα στην ηγεσία της ΓΣΕΕ

Σοβαρές πολιτικές, συνδικαλιστικές και θεσμικές προεκτάσεις έλαβε τις προηγούμενες μέρες η υπόθεση που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, μετά τη δέσμευση τραπεζικών του λογαριασμών, θυρίδων, μετοχών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, με απόφαση της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Η απόφαση ελήφθη από τον επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση υπεξαίρεσης δημόσιων και ευρωπαϊκών κονδυλίων συνολικού ύψους άνω των 73 εκατ. ευρώ, τα οποία προορίζονταν για επτά προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, ο κ. Παναγόπουλος φέρεται να σχετίζεται με ενδείξεις τέλεσης δύο κακουργηματικού χαρακτήρα αδικημάτων: της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η έρευνα αφορά συνολικά έξι ακόμη φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, για τα οποία επίσης διατάχθηκε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, ενώ μέτρα έχουν επιβληθεί και σε δύο ακίνητα. Το πόρισμα έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Σε πολιτικό επίπεδο, το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε άμεσα. Ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του προς την ΕΔΕΚΑΠ ζήτησε την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ έχει ανοίξει συζήτηση για το εάν θα πρέπει να απομακρυνθεί ο κ. Παναγόπουλος και από την ηγεσία της ΓΣΕΕ, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά, καθώς το θέμα θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητο τόσο συνδικαλιστικά όσο και πολιτικά.

Μάλιστα ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ Νίκος Φωτόπουλος δήλωσε στο MEGA ότι θα ζητηθεί η αποπομπή του κ. Παναγόπουλου. Τον κάλεσε επίσης να παραιτηθεί από μόνος του.

Ο ίδιος ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, παρών στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις, όταν έγινε γνωστή η είδηση, έκανε έμμεσες αναφορές στην υπόθεση, δηλώνοντας ότι θα τη διαχειριστεί «με καθαρότητα και εντιμότητα» και ζητώντας να μη «αμαυρωθεί» η κοινοβουλευτική διαδικασία λόγω της προσωπικής του περιπέτειας.

Στην ίδια υπόθεση αναφέρονται και άλλα πρόσωπα, τα οποία προχώρησαν σε δημόσιες τοποθετήσεις. Η Άννα Στρατινάκη αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι από τον Δεκέμβριο του 2021 δεν είχε καμία αρμοδιότητα στη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων και ότι τα δημοσιεύματα σε βάρος της είναι συκοφαντικά. Είχε προηγηθεί παραίτησή της από υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά.

Αντίστοιχα, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος Κακούσης δήλωσε ότι όλες οι συναλλαγές του είναι απολύτως διαφανείς και σχετίζονται αποκλειστικά με υπηρεσίες επικοινωνίας, ανακοινώνοντας μάλιστα την προσωρινή αναστολή της επαγγελματικής του δραστηριότητας μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

