ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μετά τη δέσμευση λογαριασμών, τα βλέμματα στην ηγεσία της ΓΣΕΕ
Πολιτική
20:00 - 08 Φεβ 2026

Μετά τη δέσμευση λογαριασμών, τα βλέμματα στην ηγεσία της ΓΣΕΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σοβαρές πολιτικές, συνδικαλιστικές και θεσμικές προεκτάσεις έλαβε τις προηγούμενες μέρες η υπόθεση που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, μετά τη δέσμευση τραπεζικών του λογαριασμών, θυρίδων, μετοχών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, με απόφαση της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Η απόφαση ελήφθη από τον επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση υπεξαίρεσης δημόσιων και ευρωπαϊκών κονδυλίων συνολικού ύψους άνω των 73 εκατ. ευρώ, τα οποία προορίζονταν για επτά προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, ο κ. Παναγόπουλος φέρεται να σχετίζεται με ενδείξεις τέλεσης δύο κακουργηματικού χαρακτήρα αδικημάτων: της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η έρευνα αφορά συνολικά έξι ακόμη φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, για τα οποία επίσης διατάχθηκε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, ενώ μέτρα έχουν επιβληθεί και σε δύο ακίνητα. Το πόρισμα έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Σε πολιτικό επίπεδο, το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε άμεσα. Ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του προς την ΕΔΕΚΑΠ ζήτησε την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ έχει ανοίξει συζήτηση για το εάν θα πρέπει να απομακρυνθεί ο κ. Παναγόπουλος και από την ηγεσία της ΓΣΕΕ, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά, καθώς το θέμα θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητο τόσο συνδικαλιστικά όσο και πολιτικά.

Μάλιστα ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ Νίκος Φωτόπουλος δήλωσε στο MEGA ότι θα ζητηθεί η αποπομπή του κ. Παναγόπουλου. Τον κάλεσε επίσης να παραιτηθεί από μόνος του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg9nsf3thzkx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο ίδιος ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, παρών στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις, όταν έγινε γνωστή η είδηση, έκανε έμμεσες αναφορές στην υπόθεση, δηλώνοντας ότι θα τη διαχειριστεί «με καθαρότητα και εντιμότητα» και ζητώντας να μη «αμαυρωθεί» η κοινοβουλευτική διαδικασία λόγω της προσωπικής του περιπέτειας.

Στην ίδια υπόθεση αναφέρονται και άλλα πρόσωπα, τα οποία προχώρησαν σε δημόσιες τοποθετήσεις. Η Άννα Στρατινάκη αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι από τον Δεκέμβριο του 2021 δεν είχε καμία αρμοδιότητα στη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων και ότι τα δημοσιεύματα σε βάρος της είναι συκοφαντικά. Είχε προηγηθεί παραίτησή της από υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά.

Αντίστοιχα, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος Κακούσης δήλωσε ότι όλες οι συναλλαγές του είναι απολύτως διαφανείς και σχετίζονται αποκλειστικά με υπηρεσίες επικοινωνίας, ανακοινώνοντας μάλιστα την προσωρινή αναστολή της επαγγελματικής του δραστηριότητας μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg9nfbuj5xxt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 08/02/2026 - 18:00
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Συρία μετά τον Άσαντ: Μόνιμη αστάθεια, γεωπολιτικά παιχνίδια και η κουρδική «βόμβα»
Ειδήσεις

Η Συρία μετά τον Άσαντ: Μόνιμη αστάθεια, γεωπολιτικά παιχνίδια και η κουρδική «βόμβα»

Στουρνάρας: Δεν θα «ξεμείνουμε» από χρήματα όταν λήξει το Ταμείο Ανάκαμψης – Σε ποιους τομείς απαιτούνται μεταρρυθμίσεις
Οικονομία

Στουρνάρας: Δεν θα «ξεμείνουμε» από χρήματα όταν λήξει το Ταμείο Ανάκαμψης – Σε ποιους τομείς απαιτούνται μεταρρυθμίσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός
Πολιτική

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες
Πολιτική

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή
Πολιτική

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών επτά μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες και κλοπές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ